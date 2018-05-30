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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.05.2018 - 22:03, Son Güncelleme:

ABD'li komutandan Türkiye'ye övgü

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ABD'li komutandan Türkiye'ye övgü

ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson, Türkiye’nin Afgan polis kuvvetlerini eğitmek üzere güçlü bir polis eğitim takımı getirerek, başta Kabil’de olmak üzere Afganistan’da polis eğitimine katkı sağladığını söyledi.

Orgeneral Nicholson, Kabil’den video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlanarak Afganistan’daki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Video konferansta bir gazeteci, mart ayında Afganistan’ın başkenti Kabil’i daha da güvenli kılmak üzere daha fazla yığınak yapılacağına ve polis eğitimini sıkılaştıracağına yönelik sözlerini hatırlatarak Nicholson’a bu bağlamda neler yapıldığını sordu.

ABDli general ise Kabil’in nüfusunun 15 yıl önce 500 bin civarında olduğunu şu anda ise şehrin 5 milyon nüfusa ulaştığını ancak güvenlik ve alt yapının bu büyümeye ayak uyduramadığını ifade etti.

Geçen yıl mayıs ayında Kabil’de bomba yüklü araçlarla düzenlenen büyük bir saldırıda 600 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Orgeneral Nicholson, şehirde o günden beri benzer ölçekte bir saldırının yapılmadığını ve el yapımı patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırı sayısında da büyük düşüş olduğunu anlattı.

TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Kabil’in güvenliğinin sağlanması konusunda NATO müttefiklerinin katkılarına değinen Nicholson, “Şehrin içerisinde Türk müttefiklerimizce idare edilen Başkent Eğitim, Tavsiye, Destek Komutanlığı var. Onlar (Türkler) polisle çalışmak üzere güçlü bir polis destek takımı getirdiler. Ayrıca Başkent 111’inci Tümene destek veriyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Mahalle polis amirlerinin tamamının eğitimden geçirilmek üzere değiştirildiğini aktaran Nicholson, “Şehirdeki Afgan polis kuvvetinde artan bir profesyonellik görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Nicholson, bunların yanı sıra, Afgan İçişleri Bakanlığının şehirde model mahalle polis eğitim programı başlattığını ve profesyonelliği artırmak için mahallelerdeki polis teşkilatlarını tek tek eğitimden geçirdiğini belirtti.

ABD’nin de ayrıca şehirde Güvenlik Güçleri Destek Tugayı’nın eğitimi için asker gönderdiğini belirten Nicholson, İngiliz askerlerinin ise Kabil Güvenlik Güçlerini eğittiğini ifade etti.

AFGAN POLİSLERE TÜRKİYE’DE EĞİTİM

Türkiye, Afganistan ile 5 Mart 2011’de imzalanan bir mutabakat gereğince Afgan polis kuvvetinin eğitimine katkı sağlıyor.

Mart ayında Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) Türkiye’de 5 aylık eğitimlerini tamamlayan Afgan kadın polisler, törenle diplomalarını almıştı.
6. Dönem Temel Polis Eğitimi kapsamında 156 öğrenci, Kapasite Geliştirme ve Uzmanlık Eğitimi kapsamında 86 kursiyer eğitimini tamamlamıştı.
Bugüne kadar 310’u kadın olmak üzere 2264 Afgan polisin mezun olduğu okula bu yıl 332 kadın öğrenci daha gönderildiği bildirilmişti. 

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