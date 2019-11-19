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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.11.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

ABD'li isimlerden yönetimin Yahudi yerleşimleri kararına tepki

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ABD'li isimlerden yönetimin Yahudi yerleşimleri kararına tepki

ABD'li siyasetçiler ve yetkililer, Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan ABD yönetiminin kararına tepkisini dile getirdi.

Sanders, "İşgal altındaki topraklardaki Yahudi yerleşimleri yasa dışıdır. Bu uluslararası hukukta ve birçok Birleşmiş Milletler kararında açıkça belirtilmiştir. Donald Trump, bir kez daha ABD'yi izole etmekte ve aşırılıkçı tabanını tatmin etme uğruna diplomasiyi baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.

ILHAN OMAR, KARARA MARTIN LUTHER KING'İN SÖZLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan ABD Kongresinin ilk Müslüman kadın vekillerinden Ilhan Omar da, söz konusu karara ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamasında, Martin Luther King'in "Her şeyin sonunda, düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız." sözlerine yer veren Omar, "Yahudi yerleşimleri uluslararası hukuku, ABD'nin on yıllardır süregelen dış politikasını ve Filistin halkınının insan haklarını ihlal etmektedir. Barış ihtimaline inanan herkes şu anda sesini yükseltmelidir." çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski üst düzey Orta Doğu Yetkilisi Gerald Feierstein, Politico'ya yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin bu kararı, Trump yönetiminin uluslararası toplumun durduğu noktadan ve ABD'nin 1967'den bu yana sürdürdüğü politikadan tamamen uzaklaştığını göstermektedir." yorumunda bulundu.

MÜSLÜMAN TOPLUM LİDERİNDEN TEPKİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad da ABD'nin son kararına tepki gösteren isimlerden oldu.

Awad yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri yasa ve ahlak dışıdır. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Trump, dikkatleri azil soruşturmasının üzerinden uzaklaştırmak için aşırılıkçı tabanlarını tatmin ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN YAHUDİ YERLEŞİMLERİ KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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