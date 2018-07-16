ABD’li General Wolters: Türkiye’nin S-400 planı NATO için risk
NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Amerikalı general Tod Wolters, Türkiye’nin Rusya’dan S 400 füze savunma sistemi alma planının NATO için bir risk olduğunu iddia etti.
Londra’daki hava kuvvetleri komutanları konferansına katılan ve Reuters ajansına açıklamalar yapan General Wolters, S-400’ler sayesinde Rusya’nın hayalet F-35 savaş uçakları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabileceğini belirtti.
Wolters, ABD ve NATO yetkililerinin, F-35’ler Avrupa’da yaygınlaşırken mümkün olduğu kadar Rusya’nın bilgi sahibi olmaması için çalıştıklarını söyledi.
ABD Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü, yıl sonuna kadar Norveç, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa’da toplam 40 adet F-35 olacağını, gelecek yıl da 24 uçağın daha sevk edilmesinin beklendiğini bildirdi.
General Wolters, NATO’dan yetkililerin herhangi bir F-35’in S-400 sistemine ne kadar yaklaşabileceği, ne kadar süre çalışabileceğine dair endişeleri olduğunu belirterek “Bunların hepsinin belirlenmesi gerekiyor” dedi.
Wolters, Türk Hava Kuvvetleri ile sağlam işbirliğinin sürdüğüne de işaret etti.
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