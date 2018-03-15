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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerABD’li general açıkladı: Afrin’e giden lider kadro yüzünden…
Dünya ABD’li general açıkladı: Afrin’e giden lider kadro yüzünden…
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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
15.03.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

ABD’li general açıkladı: Afrin’e giden lider kadro yüzünden…

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ABD’li general açıkladı: Afrin’e giden lider kadro yüzünden…

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, Pentagon’da bugünkü basın brifinginde gazetecilerin Afrin’deki gelişmeler nedeniyle DEAŞ operasyonlarının nasıl etkilendiğine ilişkin sorularını yanıtladı. McKenzie SDG’nin lider pozisyonundaki figürlerin Afrin’e geçmesi nedeniyle DEAŞ'la mücadelenin sekteye uğradığını iddia etti.

ABD’li general açıkladı: Afrin’e giden lider kadro yüzünden…GÜÇ KAYDIRILMASI MÜCADELEYİ YAVAŞLATTI

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Afrin’e kuvvet kaydırmasının Orta Fırat Vadisi’nde DEAŞ’a karşı yürütülen mücadeleyi yavaşlattığını ifade eden McKenzie, “DEAŞ’ın yeniden momentum kazandığını söyleyemem ama kuvvet kaydırılması kaçınılmaz olarak mücadelemizi yavaşlattı” dedi.

‘SDG LİDERLİĞİ KUZEYE GEÇTİ’

DEAŞ’la mücadelenin SDG’nin lider pozisyonundaki figürlerin Afrin’e geçmesi nedeniyle sekteye uğradığını belirten McKenzie şöyle konuştu:

“DEAŞ ile savaşta hâlâ aktifiz. Çatışmalar devam ediyor. Ama SDG liderliğinin bu çabaları desteklemek için orada olduğu dönemki kadar hızı değil. Yani birkaç hafta önceki kadar hızlı değil çünkü ilerlememizi sağlayan liderlerin büyük bölümü kuzeye döndü. Durumu yakından takip ediyoruz. Gelecek haftalarda sürecin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz.”

YPG’lilerin Afrin’e gitmesi nedeniyle yaşanan askeri kaybın giderilmesi için ne tür yeni ayarlamaların yapıldığına ilişkin soru üzerine Korgeneral McKenizie, sahadaki komutanların gelişen durumlara göre daima yeni ayarlamalar yaptığını hatırlattı. McKenzie, “Taktik detayları bilmiyorum ama muhtemelen hem güneyde, hem de Menbiç’te yeni konumlandırmalar yapmışızdır” diye ekledi.

‘SDG İLE İLETİŞİMİMİZ SÜRECEK’

SDG’lilerle iletişim kanallarının iyi bir biçimde işlemeye devam ettiğini vurgulayan McKenzie, kuvvet kaydırma konusunda da görüştüklerini söyledi. Bir gazetecinin SDG komutanlığının geçen hafta 1700 savaşçının Afrin’e kaydırıldığını açıkladığını hatırlatması üzerine McKenize, “Tam ne kadar savaşçının gittiğini, sayının o kadar yüksek olup olmadığını teyit edemem. Ama SDG’li ortaklarımızla bu süreçteki iyi iletişimimiz sürecek” dedi.

‘İÇ SAVAŞIN PARÇASI DEĞİLİZ’

ABD’nin politikasının hâlâ “Esad gitmeli” yönünde mi olduğuna ilişkin bir soruya ise Amerikalı sözcünün yanıtı şöyle oldu: “Suriye’de Savunma Bakanlığı olarak misyonuz, DEAŞ’ı mağlup etmek. İşsavaşın bir parçası olmak gibi bir niyetimiz yok. Cenevre sürecinin ilerlemesini istiyoruz. Ateşkes açısından başarısız oldu. Soçi başarız oldu. Şimdi siyasi çözüm zamanı. Birleşmiş Millet öncülüğündeki Cenevre sürecinin ilerlemesini istiyoruz.”

 

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Son 24 saatte ne oldu? (15.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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