AB’den yargı paketine ilk yorum
Türkiye’nin 2019-2023 dönemi için açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi’ne yönelik detaylı değerlendirmesini henüz tamamlamayan Avrupa Birliği Komisyonu’nda pakete ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik söz konusu.
Özellikle son yıllarda Türk yargısına yönelik eleştirilerini yoğunlaştıran AB Komisyonu, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet başlığından oluşan paketi önemli bulmakla birlikte uygulamanın kilit önemde olacağının altını çiziyor.
AB Komisyonu’ndan bir yetkili, “Bu önemli yargı reformu stratejisi uygulandığında daha çok orta ve uzun vadede memnuniyetle karşılanacak sistemik iyileşmeler sağlayacak” dedi. Yargının genel kalitesi konusundaki eleştirilerini paketten bir gün önce (29 Mayıs) yayımlanan Türkiye Raporu’nda işleyen AB, strateji açıklanmadan AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi ile görüş alışverişi olmasından ve işbirliğinden memnun.
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