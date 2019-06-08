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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den yargı paketine ilk yorum

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den yargı paketine ilk yorum

Türkiye’nin 2019-2023 dönemi için açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi’ne yönelik detaylı değerlendirmesini henüz tamamlamayan Avrupa Birliği Komisyonu’nda pakete ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik söz konusu.

Özellikle son yıllarda Türk yargısına yönelik eleştirilerini yoğunlaştıran AB Komisyonu, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet başlığından oluşan paketi önemli bulmakla birlikte uygulamanın kilit önemde olacağının altını çiziyor.

AB Komisyonu’ndan bir yetkili, “Bu önemli yargı reformu stratejisi uygulandığında daha çok orta ve uzun vadede memnuniyetle karşılanacak sistemik iyileşmeler sağlayacak” dedi. Yargının genel kalitesi konusundaki eleştirilerini paketten bir gün önce (29 Mayıs) yayımlanan Türkiye Raporu’nda işleyen AB, strateji açıklanmadan AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi ile görüş alışverişi olmasından ve işbirliğinden memnun.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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