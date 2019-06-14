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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.06.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

AB'den Umman Körfezi ile ilgili önemli çağrı

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AB'den Umman Körfezi ile ilgili önemli çağrı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı." dedi.

Avrupa Birliğince (AB), Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarına ilişkin, bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı olmadığı belirtilerek, bölgede provokasyonlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı. Bu nedenle, azami itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocijancic, "Konuya ilişkin daha fazla bilgi topluyoruz ve durumu değerlendiriyoruz." dedi.

Umman Körfezi'nde dün iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na götürülmüştü.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, tankerlerin saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade ederek, bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

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