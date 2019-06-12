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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
12.06.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı

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AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı

AB, İngiltere'nin anlaşmasız Brexit halinde de birlik bütçesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin anlaşmasız ayrılık durumunda da birlik bütçesine yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

AB Komisyonu, Brexit hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeleri içeren yeni bir çalışma yayımladı.

Çalışmada, İngiltere'nin AB üyesi ülke olarak verdiği mali taahhütler yerine getirilinceye kadar gelecekteki ticari ilişkiler hakkında müzakerelere başlanmayacağı belirtildi.

AB kurumlarının anlaşmasız Brexit durumuna yönelik hazırlık planlarını tamamladığı aktarılan çalışmada, AB vatandaşları ve şirketlerinin de anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını yapmaları gerektiği kaydedildi.

AB ve İngiltere arasında müzakere edilen Brexit ayrılık anlaşmasında mali yükümlülükler konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşmaya göre, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına ilişkin daha önce vermiş olduğu yaklaşık 40 milyar sterlinlik taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Boris Johnson'un vaatleri arasında ise AB'ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik (yaklaşık 296 milyar lira) ayrılık ödemesinin yapılmayacağı yer alıyor.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelendi.

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