AB’den Akdeniz’de Yunan tezlerine destek
TÜRKİYE ile Libya arasında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Avrupa Birliği zirvesinden Yunanistan’ın tezlerine destek çıktı.
Toplantıda, AB’nin ilgili hukuk birimlerinin görüş bildirmesi beklenmeden hazırlanan taslak liderlerin önüne geldi. Mutabakat muhtırasının BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’yle uyumlu olmadığının öne sürüldüğü AB belgesinde, muhtıranın üçüncü devletler açısından yasal sonuç doğurmayacağı iddia ediliyor. Mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenliğini ihlal ettiği vurgusuna yer verilen bildiride, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ile dayanışma içinde olunduğu mesajı veriliyor. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya daha çok siyasi açıdan ve üye ülkelerle dayanışma perspektifiyle yaklaşan AB’nin tavrının şekillenmesinde Yunanistan’ın baskısı etkili oldu. Fransa, Yunanistan’a en fazla destek veren ülkeler arasında yer aldı.
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