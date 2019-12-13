MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB’den Akdeniz’de Yunan tezlerine destek
GeriDünya AB’den Akdeniz’de Yunan tezlerine destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den Akdeniz’de Yunan tezlerine destek

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Akdeniz’de Yunan tezlerine destek

TÜRKİYE ile Libya arasında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Avrupa Birliği zirvesinden Yunanistan’ın tezlerine destek çıktı.

Toplantıda, AB’nin ilgili hukuk birimlerinin görüş bildirmesi beklenmeden hazırlanan taslak liderlerin önüne geldi. Mutabakat muhtırasının BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’yle uyumlu olmadığının öne sürüldüğü AB belgesinde, muhtıranın üçüncü devletler açısından yasal sonuç doğurmayacağı iddia ediliyor. Mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenliğini ihlal ettiği vurgusuna yer verilen bildiride, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ile dayanışma içinde olunduğu mesajı veriliyor. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmaya daha çok siyasi açıdan ve üye ülkelerle dayanışma perspektifiyle yaklaşan AB’nin tavrının şekillenmesinde Yunanistan’ın baskısı etkili oldu. Fransa, Yunanistan’a en fazla destek veren ülkeler arasında yer aldı.

False
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle