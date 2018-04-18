AB’den 2019 ödevi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
18.04.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

AB’den 2019 ödevi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den 2019 ödevi

AVRUPA Birliği Komisyonu tarafından açıklanan Türkiye Raporu, 2016’dan bu yana üyelik sürecinde Ankara’nın attığı adımlara yönelik tespitlerle birlikte önümüzdeki yıla yönelik beklentileri de içeriyor.

AB müktesebatına uyum çerçevesinde teknik adımların yanı sıra Kopenhag kriterlerine uyum açısından da Brüksel’in önemli beklentileri var. AB’nin öncelik verdiği ve yerine getirilmesi halinde süreci rahatlatmasına kesin gözüyle bakılan bazı beklentileri şu şekilde sıralamak mümkün:

-Olağanüstü halin kaldırılması. Terörle mücadele ve ceza mevzuatının Avrupa standartları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu hale getirilmesi.

-Yargının bağımsızlığını, hesap verebilirliğini, kalitesini, etkisini ve profesyonelliğini güvence altına alacak şartların yeniden sağlanması. Yargının görevini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirmesine olanak sağlayan siyasi ve yasal ortamın oluşturulması. Yürütmenin, Hakimler ve Savcılar Kurulu üzerindeki rolü ve etkisinin sınırlandırılması.

-Temel hak ve özgürlükler bağlamındaki uluslararası yükümlülüklere saygı gösterilmesi ve ciddi insan hakları ihlallerinin etkili şekilde ele alınması. Tutuklu yargılanmaları süren gazeteci, insan hakları savunucuları ve akademisyenlerin serbest bırakılması. İfade özgürlüğü üzerinde gereksiz kısıtlamalardan kaçınılması.

-Ekonomideki makroekonomik dengesizliklerin giderilmesi. Daha kapsayıcı bir iş piyasası oluşturulması. Hukukun üstünlüğü ve yargı da güçlendirilerek iş ortamının iyileştirilmesi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik siyasi müdahaleden kaçınılması.

-İyi komşuluk ilişkilerine, uluslararası anlaşmalara ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesine tartışmasız bir şekilde bağlı kalınması. Dış politika ve güvenlik alanında AB tarafından yapılan açıklamalar ve AB Konseyi’nin aldığı kararlarla uyumu belirgin şekilde iyileştirmek amacıyla acil adımlar atılması.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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