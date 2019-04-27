AB’de yargıya güven bunalımı
Yargı bağımsızlığı konusunda aday ülkeleri sıkça eleştiren Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde de bu alanda ciddi sorun yaşanıyor.
AB Komisyonu tarafından üye ülkelerin yargı alanındaki performansının değerlendirildiği Adalet Tabelası, başta orta ve doğu Avrupa’daki üyeler olmak üzere durumun pek de parlak olmadığını gösterdi. AB Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, “Hâlâ adalet sistemlerinin bağımsız olmadığını düşünen çok sayıda AB vatandaşı var” dedi.
Çalışma, yargının bağımsız olmadığını düşünenlerin AB ortalamasının yüzde 33 olduğunu gösteriyor. Bu oranın en yüksek olduğu ülkeler ise Hırvatistan (yüzde 76), Slovakya (yüzde 60) ve Bulgaristan (yüzde 58). Vatandaşlarının yargının bağımsızlığının iyi olduğunu düşündüğü ülkeler ise Danimarka (yüzde 87), Finlandiya ve Avusturya (yüzde 83) olarak sıralanıyor. Bu alanda AB ortalaması yüzde 56.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle