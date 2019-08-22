AB’de Salvini endişesi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin istifasıyla 14 aylık koalisyon hükümetinin çökmesi ülkeyi yeni bir belirsizlik ortamına iterken Avrupa Birliği’nde de tedirginliğe neden oldu.
AB’nin kurucu üyelerinden İtalya’da oluşacak yeni hükümete ilişkin süreç Brüksel tarafından yakın takibe alındı. AB açısından en olumsuz senaryolardan biri aşırı sağ eğilimli popülist Lig’in lideri Matteo Salvini’nin başbakan olma ihtimali.
AB karşıtlığı tescilli olan ve özellikle göç konusundaki yaklaşımıyla eleştirilerin odağındaki Salvini’nin bir şekilde bu göreve gelmesi halinde Brüksel’deki işleyiş ve karar alma süreci üzerinde olumsuz etki yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyasi krizin uzaması halinde İtalya’daki ekonomik istikrarsızlığın Euro Bölgesi açısından olumsuz sonuçlar doğurma riski de AB’yi tedirgin eden unsurlar arasında.
Gözler partilerle görüşmelere başlayan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya çevrilmiş durumda. Teknokrat bir hükümetin görevlendirilmesi, yeni bir koalisyon hükümeti oluşturulması ya da erken seçim Mattarella’nın opsiyonları arasında yer alıyor.
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