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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’de Salvini endişesi

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AB’de Salvini endişesi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin istifasıyla 14 aylık koalisyon hükümetinin çökmesi ülkeyi yeni bir belirsizlik ortamına iterken Avrupa Birliği’nde de tedirginliğe neden oldu.

AB’nin kurucu üyelerinden İtalya’da oluşacak yeni hükümete ilişkin süreç Brüksel tarafından yakın takibe alındı. AB açısından en olumsuz senaryolardan biri aşırı sağ eğilimli popülist Lig’in lideri Matteo Salvini’nin başbakan olma ihtimali.

AB karşıtlığı tescilli olan ve özellikle göç konusundaki yaklaşımıyla eleştirilerin odağındaki Salvini’nin bir şekilde bu göreve gelmesi halinde Brüksel’deki işleyiş ve karar alma süreci üzerinde olumsuz etki yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyasi krizin uzaması halinde İtalya’daki ekonomik istikrarsızlığın Euro Bölgesi açısından olumsuz sonuçlar doğurma riski de AB’yi tedirgin eden unsurlar arasında.

Gözler partilerle görüşmelere başlayan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya çevrilmiş durumda. Teknokrat bir hükümetin görevlendirilmesi, yeni bir koalisyon hükümeti oluşturulması ya da erken seçim Mattarella’nın opsiyonları arasında yer alıyor.

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