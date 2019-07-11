ABD’den uyarı, AB’den yaptırım hazırlığı
Türkiye'nin Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisini göndermesine tepkiler sürüyor. ABD, Türkiye’yi faaliyetlere son vermesi konusunda uyarırken Avrupa Birliği (AB), Ankara’nın geri adım atmaması nedeniyle olası yaptırımları tartışmaya başladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “ABD, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz’un Karpaz Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır” dedi. AB kanadında ise üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan Coreper, olası önlemleri masaya yatırdı. Toplantıda özellikle sondaja katılan şirket ve bireyleri kapsayabilecek hedef odaklı önlemler üye ülkelerin büyük bölümünden destek bulmadı. Bugün de tartışmaya devam edecek üye ülkelerin aralarında üyelik süreci bağlantılı mali yardımlarda yeni bir kesintiye gidilmesi, üst düzey diyalog toplantılarının ve zirvelerin askıya alınması ile Avrupa Yatırım Bankası kredilerine sınırlama getirilmesi gibi unsurlar içeren bir taslak üzerinde anlaşmaları bekleniyor. Yaptırımlar konusunda kademeli bir yaklaşım sergileme niyetinde olan AB, hedef odaklı önlemlere de kapıyı kapatmayacak. Önlemler konusunda nihai kararı gelecek hafta başında toplanacak AB dışişleri bakanları verecek.
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