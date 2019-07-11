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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den uyarı, AB’den yaptırım hazırlığı

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ABD’den uyarı, AB’den yaptırım hazırlığı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisini göndermesine tepkiler sürüyor. ABD, Türkiye’yi faaliyetlere son vermesi konusunda uyarırken Avrupa Birliği (AB), Ankara’nın geri adım atmaması nedeniyle olası yaptırımları tartışmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, “ABD, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz’un Karpaz Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır” dedi. AB kanadında ise üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan Coreper, olası önlemleri masaya yatırdı. Toplantıda özellikle sondaja katılan şirket ve bireyleri kapsayabilecek hedef odaklı önlemler üye ülkelerin büyük bölümünden destek bulmadı. Bugün de tartışmaya devam edecek üye ülkelerin aralarında üyelik süreci bağlantılı mali yardımlarda yeni bir kesintiye gidilmesi, üst düzey diyalog toplantılarının ve zirvelerin askıya alınması ile Avrupa Yatırım Bankası kredilerine sınırlama getirilmesi gibi unsurlar içeren bir taslak üzerinde anlaşmaları bekleniyor. Yaptırımlar konusunda kademeli bir yaklaşım sergileme niyetinde olan AB, hedef odaklı önlemlere de kapıyı kapatmayacak. Önlemler konusunda nihai kararı gelecek hafta başında toplanacak AB dışişleri bakanları verecek. 

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