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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Serkan DEMİRTAŞ/ANKARA
07.06.2018 - 00:41, Son Güncelleme:

ABD’den Türkiye’ye: S-400’ü alın, kullanmayın

Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
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Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
ABD’den Türkiye’ye: S-400’ü alın, kullanmayın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile Washington’da yaptığı ziyaretin ardından Hürriyet, iki ülke arasında devam eden müzakerelerin perde arkasına ulaştı. YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi planının yanı sıra Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması da iki ülke arasında tartışma yaratıyor. Bazı ABD’li yetkililerin “Alın ama kullanmayın” yaklaşımını da gündeme getirdiği öğrenildi.

HÜRRİYET, ilişkileri S-400 füzeleri, F-35 savaş uçağının satışını engelleme girişimleri, ABD’nin YPG’yi desteklemesi gibi konular nedeniyle son yılların en gergin sürecinden geçen Türkiye ve ABD arasında yaşanılan pazarlıkların ve diyalogların perde arkasına ulaştı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara-Washington hattında yaşanan pazarlıkların merkezinde iki ana konu yer alıyor. İlki ve belki de en önemlisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve bunun ABD’de yarattığı askeri ve siyasi tepkiler. İkincisi ise YPG’nin Menbiç’ten çıkarılmasını hedefleyen ve önceki gün onaylanan yol haritası. Perde arkası bilgiler şöyle:

TÜRKİYE’NİN MESAJI
ABD’nin baskılarına karşı Türkiye, her düzeyde, “S-400’ten vazgeçmeyiz. Bu satışın bir de Rusya tarafı var” diyerek kapıyı kapattı. Bununla birlikte, Türkiye, ABD’li bazı yetkililerin açıkça ifade ettiği “S-400’ler başta F-35’ler olmak üzere NATO uçak ve diğer silah sistemlerine tehdit oluşturur” argümanına karşı “Gelin bu kaygıları birlikte gidermek için ortak bir çalışma yapalım” önerisinde bulundu. Türkiye’nin S-400 konusunda kararlı tutumu üzerine ABD’li yetkililerin “Alın ama kullanmayın” yaklaşımını dile getirdikleri öğrenildi.

S-400’LERDE RÖTAR
İkili görüşmelerde Türk tarafı, S-400 ya da alacağı başka bir silah sisteminin NATO’nun herhangi bir sistemine tehdit oluşturmaması için çok hassas davrandığını somut örneklerle açıkladı. Acil bir ihtiyaç olmasına karşın S-400 sistemini 9 ay yerine 19 ayda teslim almaya karar verildiğini ABD’ye aktaran Türkiye, “Eğer 9 ayı kabul etseydik, o zaman S-400’leri Ruslar kendi yazılımlarıyla kuracaklar ve sadece Rus askerleri kullanabilecekti. Biz ise tamamen kendi askerlerimiz tarafından kullanılabilmesi için daha uzun bir teslim sürecini tercih ettik” bilgisini de iletti.

ABD’den Türkiye’ye: S-400’ü alın, kullanmayın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Haziran'da Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmüştü.

GÜVENCE TALEBİ
Türkiye’nin çevresindeki ülkelerin önemli miktarda füzeye sahip olduğunu örneğin ileride İran’la yaşanabilecek bir sıkıntıda Türkiye’nin kendisini koruyacak bir hava savunma sisteminin olmadığı ABD’ye aktarıldı. Bu konunun ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıkları yüz yüze ve telefon görüşmelerinde de gündeme geldiği öğrenildi. Trump’ın Patriotların hemen satışının gerçekleşebileceği yönünde görüş ifade ettiği belirtildi.  Başka ABD’li yetkililerin de dile getirdiği bu teklif üzerine “Kongre’den güvence koşuluyla” değerlendirilebileceği yanıtı verildi.

Görüşmelerde ABD Kongresi’nin hem S-400 hem de Rahip Brunson’ın tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye başta F-35’lerin teslimi olmak üzere yaptırım uygulaması olasılığı da gündeme geldi. Türkiye’nin “S-400 ile ilgili yaptırım derseniz, bunun karşılığı olur” yanıtını verdiği ifade edildi.

Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
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