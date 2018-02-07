ABD’den Türkiye’ye kriz ziyareti

HÜRRİYET’in edindiği bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster İstanbul’a, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Ankara’ya geliyor. McMaster ve Tillerson’ın, Suriye’de ABD’nin ısrarcı olduğu politika ve Afrin operasyonu nedeniyle kopma noktasına gelen ilişkileri tamir etmeye dönük mesajlar vermesi bekleniyor. Trump yönetiminin iki önemli isminin, Ankara’nın Zeytin Dalı operasyonunu Menbiç’i de kapsayacak şekilde genişletmemesi için bazı formüller masaya koyması muhtemel.

ABD’NİN KİLİT İSİMLERİNDEN

Trump yönetiminin Irak ve Afganistan’da bizzat savaşmış generalleri arasında yer alan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster bugün ABD’nin dış politikasına yön veren kilit isimlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Mayıs 2017’deki Washington ziyaretinden bir hafta önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı Beyaz Saray’da kabul eden McMaster, Rakka operasyonu için YPG’ye ağır silah gönderme kararını Türk yetkililere açıklayan isim olmuştu.

ERDOĞAN’DAN HENÜZ RANDEVU YOK

24 Ocak’ta ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki son telefon görüşmesinin ardından yaşanan açıklama geriliminin giderilmesi için devreye giren isim yine McMaster’dı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’la telefonda görüşen McMaster, ABD tarafındaki koordinasyonsuzluğu kabul etmişti. Türk tarafı, McMaster’ın 27 Ocak tarihli o telefon görüşmesinde YPG/PYD’ye artık silah gönderilmeyeceğini teyit ettiğini açıklamıştı.

13 Şubat’ta gelecek olan McMaster’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil.

TILLERSON’IN ÜÇÜNCÜ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuğu olarak Ankara’ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi daha muhtemel. Bu, Trump yönetimi göreve geldiğinden beri bir yıl içinde Tillerson’ın Türkiye’ye yaptığı üçüncü ziyaret olacak. Tillerson son haftalarda Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile ikisi yüz yüze olmak üzere çok sayıda görüşme yaptı. Türkiye’nin Afrin harekâtını sınırlamak için 30 km’lik güvenli hat önerisini gündeme getiren isim Tillerson’dı. Türk tarafı ilişkilerdeki Suriye kaynaklı tansiyonun düşürülmesi için ABD’nin YPG/PYD ile ilişkisini gözden geçirdiği anlamına gelecek bir dizi güven arttırıcı adımı şart koşmuştu. Ankara’nın beklentisi ABD yönetiminin YPG’ye ağır silah gönderilmeyeceğine yönelik sözünü tutması ve daha önce gönderdiği silahları toplamaya başlaması.

YENİ FORMÜLLER MASAYA GELEBİLİR

ANKARA’nın güvenli bölge konusundaki negatif tepkisini kamuoyuna duyurmasının ardından ABD Dışişleri resmi bir teklif sunulmadığı açıklaması yapmak durumunda kalmıştı. Ancak hem Amerikalı diplomatlar hem de asker kanadı Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunun alanını ve süresini kısıtlamak için güvenli hat formülü üzerinden pazarlık yapılabileceği kanaatini koruyor.

İKİSİ DE TÜRKİYE’Yİ KIZDIRMIŞTI

Afrin’deki gelişmeler nedeniyle iyice gerilen ilişkileri toparlamak için Trump’ın Türkiye’ye gönderdiği iki ismin de yakın geçmişinde Türk hükümetini ayağa kaldıran açıklamaları var. McMaster geçen aralık ayında İngiliz düşünce kuruluşu Policy Exchange’in Washington’da düzenlediği bir panelde Türkiye ve Katar’ın Ortadoğu’daki radikal ideolojilerin ana sponsoru olduğunu söylemişti. Türk Dışişleri McMaster’ın sözlerine ‘hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez’ diyen bir açıklama ile şiddetli tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Tillerson ise geçen sene yaz aylarında Kongre’deki bir oturumda Müslüman Kardeşler’in Türkiye’de hükümetin bir parçası olduğunu söylemişti.