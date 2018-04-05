ABD'den ters kÃ¶ÅŸe 'Ã§ekilme' aÃ§Ä±klamasÄ±

White, ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie ile haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediÄŸi, Beyaz Saray'Ä±n ise Ã§ekilmek istediÄŸinin basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasÄ±nda iletiÅŸimsizliÄŸe iÅŸaret edip etmediÄŸine iliÅŸkin sorusunu White, ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:Â

"Ã‡ekilme hakkÄ±nda insanlarÄ±n dedikodularÄ±nÄ± duydum. BaÅŸkan'Ä±n 'Ã‡ok yakÄ±nda' dediÄŸini biliyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ DEAÅž'Ä± yenmekte Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduk ama DEAÅž bitmiÅŸ deÄŸil ve DEAÅžâ€™Ä±n yenildiÄŸini saÄŸlama amacÄ±na baÄŸlÄ±yÄ±z. Her zaman dediÄŸimiz gibi Suriye'de gÃ¶revimiz DEAÅž'Ä± yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak Ã¼zere ancak bitmiÅŸ deÄŸil."Â

MCKENZÄ°E: SURÄ°YE KONUSUNDA BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°

Korgeneral McKenzie de DEAÅž'Ä±n sonunun geldiÄŸini ancak Ã¶nlerinde Ã§ekilme konusunda bir takvim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

McKenzie, "Yolumuza devam ederken, bize verilmeyen ÅŸeylerden biri takvimdi. Bu aslÄ±nda Ã§ok etkili oldu. Bu daha Ã¶nce Afganistan'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼zere, dÃ¼ÅŸmanÄ±n bildiÄŸi bir takvime karÅŸÄ± faaliyet gÃ¶stermemiz sorun olabilirdi. BaÅŸkan bize bir takvim vermemekle Ã§ok iyi yaptÄ±. Bu yolumuzda ilerlerken kendi lehimize kullanabileceÄŸimiz bir araÃ§tÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

BÃ¶lgedeki Ã¼lke ve uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin de Suriye'deki sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini savunan ABD'li komutan, uzun dÃ¶nem istikrar iÃ§in daha yapÄ±lacak Ã§ok ÅŸey olduÄŸunu kaydetti.Â

Bir gazetecinin, Trump'Ä±n geÃ§en haftadan bu yana iki kez yaptÄ±ÄŸÄ± Suriye'den Ã§ekileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n Suriye konusunda neyi deÄŸiÅŸtirdiÄŸine yÃ¶nelik sorusu Ã¼zerine McKenzie, "Her zaman ÅŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k; Suriye'de DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelemizin sonuna yaklaÅŸtÄ±kÃ§a oradaki varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n seviyesini ona gÃ¶re ayarlayacaÄŸÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla bu anlamda bir ÅŸey deÄŸiÅŸmedi." dedi.Â

Â AMERÄ°KAN KAMUOYUNDA "KARIÅžIK" MESAJLARÂ

Amerikan AP haber ajansÄ±nÄ±n, adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Ã¼st dÃ¼zey Beyaz Saray yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Trump'Ä±n, ABD askerlerini Suriye'den 6 ay iÃ§inde Ã§ekmek istediÄŸi iddiasÄ±na yer verilmiÅŸti.Â

Haberde sÃ¶z konusu yetkililer, ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n henÃ¼z resmi bir geri Ã§ekilme talimatÄ± vermediÄŸini ve kamuya aÃ§Ä±k bir Ã§ekilme takvimi aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak birliklerin, kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacak Kongre ara seÃ§imlerine kadar ABD'ye dÃ¶nmesini istediÄŸini ifade etmiÅŸti.Â

Beyaz Saray'da salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ulusal GÃ¼venlik Konseyi (NSC) toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸulan konulara hakim yetkililer, toplantÄ±da, Trump'Ä±n geri Ã§ekilme konusundaki sabrÄ±nÄ±n giderek tÃ¼kendiÄŸini kaydettiÄŸini, buna mukabil, ulusal gÃ¼venlik ve askeri yetkililer arasÄ±nda net bir Ã§ekilme takvimi konusunda mutabakata varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirmiÅŸti.Â

AynÄ± yetkililer, Trump'Ä±n, Suriye'nin yeniden inÅŸa sÃ¼reci iÃ§in Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlÄ±k katkÄ± talep ettiÄŸi ve Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz ile Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suudi kralÄ±n bu talebe "evet" yanÄ±tÄ± verdiÄŸini iddia etmiÅŸti.Â

"YEREL GÃœÃ‡LERE GEÃ‡Ä°Åž"

Ã–te yandan, Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders'Ä±n dÃ¼nkÃ¼ basÄ±n brifingindeki "Amerikan askerlerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± gÃ¶revi bitiyor, artÄ±k yerel gÃ¼Ã§lere geÃ§iÅŸ sÃ¼recine odaklanmak istiyoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± da dikkati Ã§ekti.Â

AyrÄ±ca Amerikan medyasÄ±ndaki bazÄ± haberlerde de Trump'Ä±n geri Ã§ekilmeyi yavaÅŸlatma konusunda kÄ±smen ikna olduÄŸu belirtilmiÅŸ, hatta adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen Beyaz Saray yetkililerinin, "ABD askerleri bir sÃ¼re daha kalÄ±yor ancak bu sÃ¼renin sonunda Ã§ekilme gerÃ§ekleÅŸecek" yorumlarÄ±na yer verilmiÅŸti.Â

DÃ¼n sabah saatlerinde konuyla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan Beyaz Saray, "Suriye'de DEAÅž'Ä± yok etme askeri misyonu, DEAÅž'Ä±n neredeyse tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde sonuna geliyor. (Suriye ile ilgili) Gelecek planlarÄ± hakkÄ±nda mÃ¼ttefiklerimiz ve dostlarÄ±mÄ±zla konuÅŸmaya devam edeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ã¶nceki gÃ¼n Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suriye'de olmamÄ±zÄ±n ana nedeni DEAÅž'tan kurtulmaktÄ± ve bu gÃ¶revi hemen hemen tamamladÄ±k. Åžimdi Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle koordinasyon iÃ§inde kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek. DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduk ama artÄ±k zamanÄ± geldi. Bazen eve dÃ¶nmenin zamanÄ± gelmiÅŸtir. Biz de bunu Ã§ok ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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