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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
ANKARA / AA
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den Suriye’nin güneyinde ÖSO’yu yeniden destekleme adımı

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ABD’den Suriye’nin güneyinde ÖSO’yu yeniden destekleme adımı

Anadolu Ajansı’na göre ABD, Suriye’nin güneyinde desteklediği, ancak bir süre önce yardımı kestiği Suriyeli muhaliflerin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yeniden eğitim vermeye başladı. Eğitimin DEAŞ hücreleri ve İran destekli silahlı gruplara karşı olduğu belirtiliyor.

ABD, Suriye’nin güneyinde desteklediği ancak uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı.

ABD, Suriye’nin güneyindeki ÖSO gruplarından 3 sene önce desteğini büyük oranda çekmişti. Bu sayede, Esed rejimi safındaki İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye’nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim olmuştu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif Üssü’nde ve Ürdün içerisinde bu ÖSO güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı. Grup, Deyrizor da dahil olmak üzere ülkenin güneydoğusunda yaşayan çok sayıda Arap savaşçıyı bünyesine kattı.

ABD SUBAYLARI VERİYOR

ABD subayları ve istihbarat görevlilerinin verdiği eğitimlere, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon üyesi danışmanlar destek veriyor. ÖSO mensuplarına hava indirme operasyonları, çölde ve zor şartlarda hayatta kalma, belirli noktalara saldırı gibi özel eğitimler veriliyor. Kaynaklar, projenin bölgedeki gizli DEAŞ hücrelerinin yanı sıra, sınır boyundaki İran güçlerine yönelik olduğunu ifade ediyor. ◊ ANKARA/AA

Bilgi notu

ABD, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile yürütmeye başlamıştı. Ancak Suriye’nin güneyinde İran destekli silahlı grupların artan varlığı bir süredir İsrail’i rahatsız ediyordu.

 

 

 

 

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