ABD’den Suriye’nin güneyinde ÖSO’yu yeniden destekleme adımı
Anadolu Ajansı’na göre ABD, Suriye’nin güneyinde desteklediği, ancak bir süre önce yardımı kestiği Suriyeli muhaliflerin Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yeniden eğitim vermeye başladı. Eğitimin DEAŞ hücreleri ve İran destekli silahlı gruplara karşı olduğu belirtiliyor.
ABD, Suriye’nin güneyinde desteklediği ancak uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı.
ABD, Suriye’nin güneyindeki ÖSO gruplarından 3 sene önce desteğini büyük oranda çekmişti. Bu sayede, Esed rejimi safındaki İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye’nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim olmuştu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif Üssü’nde ve Ürdün içerisinde bu ÖSO güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı. Grup, Deyrizor da dahil olmak üzere ülkenin güneydoğusunda yaşayan çok sayıda Arap savaşçıyı bünyesine kattı.
ABD SUBAYLARI VERİYOR
ABD subayları ve istihbarat görevlilerinin verdiği eğitimlere, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon üyesi danışmanlar destek veriyor. ÖSO mensuplarına hava indirme operasyonları, çölde ve zor şartlarda hayatta kalma, belirli noktalara saldırı gibi özel eğitimler veriliyor. Kaynaklar, projenin bölgedeki gizli DEAŞ hücrelerinin yanı sıra, sınır boyundaki İran güçlerine yönelik olduğunu ifade ediyor. ◊ ANKARA/AA
Bilgi notu
ABD, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG ile yürütmeye başlamıştı. Ancak Suriye’nin güneyinde İran destekli silahlı grupların artan varlığı bir süredir İsrail’i rahatsız ediyordu.
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