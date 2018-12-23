ABD’den Spiegel’e sahte haber tepkisi
Almanya merkezli Der Spiegel dergisinin ödüllü muhabiri Claas Relotius’un (33) bazı haberlerindeki karakterlerin düzmece olduğunu itiraf etmesinin ardından sahte haber krizi ‘uluslararası boyut’ aldı.
Almanya’nın ABD Büyükelçisi Richard Grenell, Spiegel’e hitaben yazdığı mektupta, “Endüstrileşmiş bir önyargı kampanyasının kurbanı olduğumuz çok açık. Spiegel’in yönetiminin bu tip haberler yapılmasını desteklediğinden ve muhabirden bu yönde haberler yapmasını talep etmesinden endişe ediyoruz” dedi. Relotius’un ABD sınırındaki göçmenler ve Trump ile alakalı haberlerde uydurma karakterler kullandığı anlaşılmıştı. Relotius, Der Spiegel için hazırladığı 60 haberden 14’ünün uydurma olduğunu itiraf etmişti. Muhabir istifa etmiş, dergi özür dilemişti.
DERGİDEN ELÇİYE YANIT
Dergi, Büyükelçi Grenell’in mektubuna “Bu haberler nedeniyle incinen bütün Amerikan vatandaşlarından özür diliyoruz... Buna karşın size bir noktada itiraz ediyoruz. Biz ABD Başkanı’nı eleştirince bu ABD karşıtlığı değil, sadece Beyaz Saray’da oturan adamın eleştirilmesi anlamına geliyor” yanıtını verdi.
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