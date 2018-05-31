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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
31.05.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

ABD'den şok karar! Gece yarısı yürürlüğe girecek

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ABD'den şok karar! Gece yarısı yürürlüğe girecek

ABD yönetimi AB, Kanada ve Meksika'dan ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirdi. AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Trump'ın bu kararıyla ilgili açıklama geldi.

ABD yönetimi Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’dan ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirdi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, basına telefonla yaptığı açıklamada bu ülkelerden gelen çeliğe ve alüminyuma Cuma günü TSİ 07.00’dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

Söz konusu ülkeler ABD’nin Mart ayında başlattığı gümrük vergisinden muaf tutuluyorlardı.

Muafiyetin sona ermesi Washington’un müttefiki olan bu ülkelerden misilleme gelmesine yol açabilir.

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den kararın ardından jet yanıt geldi. Juncker “Bu karardan endişe duyuyorum. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor" dedi.

 

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