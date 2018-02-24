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    ABD’den S-400’e alternatif öneri

    Sevil ERKUŞ/WASHINGTON
    24.02.2018 - 00:14 | Son Güncelleme:

    Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alma planları üzerine Türkiye’nin ABD yaptırımlarına maruz kalması ihtimali tartışılırken, Washington’dan Ankara’ya hava savunmasında işbirliği yapma mesajı geldi. ABD tarafı, Türkiye’nin hava savunma ihtiyacının daha iyi bir yöntemle giderilmesi için birlikte çalışılmasını önerdi.

    ABD yönetiminden bir yetkili, Hürriyet’e bilgi vererek bu konunun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara temaslarında görüşüldüğünü söyledi. Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerinin tasarım ve satışını yapan şirketlerin Amerikan Kongresi kararı ile ABD’nin yaptırım uygulanacaklar listesine girmesinin ardından, karardan Türkiye’nin nasıl etkileneceği de henüz netlik kazanmadı. Türkiye ile ABD arasındaki sorunlu konuların görüşülmesi için uzlaşıya varılan mekanizmanın çalışma gruplarından biri de bu konuyu ele alacak. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına, NATO sistemlerine entegre edilemeyeceği gerekçesiyle karşı çıkan ABD ise Ankara’ya birlikte alternatif çözümler bulmayı öneriyor.

    TILLERSON’IN ZİYARETİ

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden bir grup basın mensubunu, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda Washington yönetiminin NATO politikaları konusunda bilgilendirdi. Bir ABD hükümet yetkilisi, Tillerson’un Ankara ziyaretinde, iki ülke arasında sorun yaratan bazı konularda önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi. Ortak güvenlik çıkarları ve NATO ittifakına taahhütlerin yeniden tasdik edildiğini belirten yetkili şu mesajları verdi:

    YAPTIRIM İHTİMALİ

    “Türkiye’nin hava savunmasını geliştirmek istemesi meşru, bunu anlıyoruz. Ancak Rus S-400 sistemlerinin olası tedarikine yönelik endişelerimiz olduğunu açıkça söylüyoruz. Bu alımın, NATO’nun birlikte çalışabilirliği üzerinde sonuçları olacak ve Türkiye’yi, ABD Kongresi’nde yeni kabul edilen kanun çerçevesinde yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir. Hava savunma ihtiyaçları için nasıl daha iyi çözüm bulabileceğimiz konusunda Türkiye’yle işbirliği halinde çalışıyoruz. Bu konu geçen hafta Ankara’da da görüşüldü. Bazı görüşmeler devam ediyor.
    Rusya ve onun istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı uyanık olmalıyız. ABD Rusya’yı hasım olarak görmek istemiyor ama Rusya’nın hedefleri açık; Batı’nın altını oymak, Transatlantik bağlarını kırmak, Avrupa’nın güvenlik ve istikrarını tehdit etmek ve yeni etki alanları yaratmak. Rusya’nın tavrını değiştirmesini beklemek yerine, bizi bölmeye yönelik girişimlerine karşı harekete geçmeliyiz.

    ‘BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ’

    Dışişleri Bakanımız, Türkiye’yi kısa süre önce ziyaret etti. Çok yapıcı ve verimli görüşmeler oldu. İttifakın geçmişine baktığımızda, demokratik bir ittifak olduğundan, zaman zaman görüş ayrılıkları da yaşanabiliyor. Güçlü bir ittifaka sahibiz. Önemli olan ortak güvenlik çabalarımız. Geçmişte yaşadığımız farklılıklara rağmen geleceği güvenli hale getirmek için birlikte çalışmaya devam ediyoruz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , rusya , s400
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