ABD'den Rusya'nın S-400'üne 'susturucu' hamlesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / Moskova
19.07.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

ABD'den Rusya'nın S-400'üne 'susturucu' hamlesi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
ABD'den Rusya'nın S-400'üne 'susturucu' hamlesi

Türkiye’nin de müşteriler arasında yer aldığı uzun menzilli hava savunma sistemi S-400 ABD’yi rahat bırakmıyor. 400 km menzilli Rus füzesini etkisiz kılmak için yoğun çalışmalar yapan ABD askeri sanayi, önümüzdeki yıl yeni nesil elektronik muharebe aracı “NGJ” sisteminin arazi deneylerine başlayacağını duyurdu. 

ABD'nin yeni nesil parazit yaratıcı silah NGJ (Next Generation Jammer) deneylerini önümüzdeki yıl başlatacağını “Breaking Defense” haber sitesş duyurdu.

Savaş uçaklarına monte edilebilen tamamen dijital yeni sistemin savaş şartlarına yakın koşullarda tüm deneyleri tamamladıktan sonra 2022 yılında ilk önce Amerikan Hava Kuvvetleri olmak üzere kullanılmaya başlanacağı kaydedildi.

Yeni parazit yaratan sistemin 1970 yıllarda geliştirilen ve günümüzde halen kullanılan AN/ALQ-9 düşman radar susturucusunun yerini alacağı da belirtilen haberde “Yeni elektronik muharebe silahının ana hedefi düşman hava savunma füzelerinin radar sistemleriyle haberleşme araçları olacak.

Eski nesil parazit yaratıcısı aygıtlardan farklı olarak akla gelen tüm frekanslarda otomatik seçecek yeni parazit yaratıcı savaş uçaklarının hedef olmaktan en ufak endişe duymaksızın operasyonlarını gerçekleştirmeyi sağlama imkanı tanıyacak” dendi.

 

 

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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