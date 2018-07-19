ABD'den Rusya'nın S-400'üne 'susturucu' hamlesi
Türkiye’nin de müşteriler arasında yer aldığı uzun menzilli hava savunma sistemi S-400 ABD’yi rahat bırakmıyor. 400 km menzilli Rus füzesini etkisiz kılmak için yoğun çalışmalar yapan ABD askeri sanayi, önümüzdeki yıl yeni nesil elektronik muharebe aracı “NGJ” sisteminin arazi deneylerine başlayacağını duyurdu.
ABD'nin yeni nesil parazit yaratıcı silah NGJ (Next Generation Jammer) deneylerini önümüzdeki yıl başlatacağını “Breaking Defense” haber sitesş duyurdu.
Savaş uçaklarına monte edilebilen tamamen dijital yeni sistemin savaş şartlarına yakın koşullarda tüm deneyleri tamamladıktan sonra 2022 yılında ilk önce Amerikan Hava Kuvvetleri olmak üzere kullanılmaya başlanacağı kaydedildi.
Yeni parazit yaratan sistemin 1970 yıllarda geliştirilen ve günümüzde halen kullanılan AN/ALQ-9 düşman radar susturucusunun yerini alacağı da belirtilen haberde “Yeni elektronik muharebe silahının ana hedefi düşman hava savunma füzelerinin radar sistemleriyle haberleşme araçları olacak.
Eski nesil parazit yaratıcısı aygıtlardan farklı olarak akla gelen tüm frekanslarda otomatik seçecek yeni parazit yaratıcı savaş uçaklarının hedef olmaktan en ufak endişe duymaksızın operasyonlarını gerçekleştirmeyi sağlama imkanı tanıyacak” dendi.
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