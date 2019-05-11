ABD’den patlamadan imha eden füze
ABD’nin çevreye fazla zarar vermeden sadece hedefteki kişiye yönelik operasyon düzenlemek için patlamadan imha eden bir füze geliştirdiği öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesine göre Hellfire füzesinin farklı bir versiyonu olan bu silahla sivil ölümlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yeni füzenin CIA istihbarat örgütü ve Pentagon tarafından varlığı gizli tutularak kullanıldığı öne sürülüyor. Buna göre füze patlamıyor, ancak 45 kg’lık ağırlığıyla hedefteki araç ya da binaların üzerine bırakılarak saldırı düzenleniyor. R9X adı verilen füzenin gülle gibi hedefin üzerine düştüğü belirtildi. ‘Ninja bomba’ diye de tarif edilen füzenin içinde altı adet uzun bıçak bulunduğu, düşmeden birkaç saniye önce önündeki tüm engelleri paramparça ettiği kaydedildi.
Füzenin sivil ölümlerin azaltılması için eski Başkan Obama döneminden bu yana geliştirildiği, söz konusu silahın ancak belirli bir kişiye yönelik operasyon söz konusu olduğunda, diğerlerine zarar vermemek için kullanıldığı belirtildi.
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