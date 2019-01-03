ABD’den İsrail’e Suriye güvencesi
İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.
BREZİLYA’nın yeni devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun yemin törenine katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo burada ikili bir görüşme gerçekleştirdi.Başkent Brasilia’daki görüşmede, gündem ABD’nin Suriye’den çekilmesi sonrası İsrail’in güvenliği ile iki ülkenin üzerinde mutabık kaldığı Ortadoğu’daki İran yayılmacılığıydı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararının DEAŞ’la mücadele ve İsrail’in güvenliği konusundaki ABD ile İsrail işbirliğini etkilemeyeceğini kaydeden Pompeo, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” diye konuştu.
Bakan Pompeo sözlerini şöyle sürdürdü: “DEAŞ’la mücadele kampanyamız sürüyor, devam eden İran saldırganlığına karşı mücadele girişimlerimiz devam ediyor. Ortadoğu’nun istikrarı ve İsrail’in korunması adına verdiğimiz taahhüt, karardan önce (ABD’nin Suriye’den çekilmesi) olduğu gibi devam ediyor.”
Pompeo ayrıca, “Bölgede İsrail’in egemenliğini ihlal etme tehdidi, İran Hizbullahı’ndan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
İRAN TEHDİDİ
İsrail Başbakanı Netanyahu da görüşmeden önce yaptığı açıklamada, gündeminin ABD’nin Suriye’den çekilmesi olduğu sinyalini verdi. Netanyahu şöyle konuştu: “İsrail ve ABD arasındaki yakın işbirliğini görüşeceğiz. ABD’nin Suriye kararının ardından ortaya çıkan soruları inceleyeceğiz.”
Netanyahu ayrıca, iki ülke arasında Suriye’de ve Ortadoğu’daki herhangi bir yerde İran saldırganlığına karşı askeri ve istihbarat işbirliğini görüşeceklerini kaydetti. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme duyurusunun ardından Suriye’deki İran destekli gruplarla daha sert mücadele edeceklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay DEAŞ’ın büyük oranda yenilgiye uğradığını savunarak ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme kararı almıştı.
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