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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’den İsrail’e Suriye güvencesi

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ABD’den İsrail’e Suriye güvencesi

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” dedi.

BREZİLYA’nın yeni devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun yemin törenine katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo burada ikili bir görüşme gerçekleştirdi.Başkent Brasilia’daki görüşmede, gündem ABD’nin Suriye’den çekilmesi sonrası İsrail’in güvenliği ile iki ülkenin üzerinde mutabık kaldığı Ortadoğu’daki İran yayılmacılığıydı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararının DEAŞ’la mücadele ve İsrail’in güvenliği konusundaki ABD ile İsrail işbirliğini etkilemeyeceğini kaydeden Pompeo, “Başkan Trump’ın Suriye konusunda verdiği karar, ABD’nin İsrail ile olan işbirliğini hiçbir şekilde değiştirmiyor” diye konuştu.

Bakan Pompeo sözlerini şöyle sürdürdü: “DEAŞ’la mücadele kampanyamız sürüyor, devam eden İran saldırganlığına karşı mücadele girişimlerimiz devam ediyor. Ortadoğu’nun istikrarı ve İsrail’in korunması adına verdiğimiz taahhüt, karardan önce (ABD’nin Suriye’den çekilmesi) olduğu gibi devam ediyor.”

Pompeo ayrıca, “Bölgede İsrail’in egemenliğini ihlal etme tehdidi, İran Hizbullahı’ndan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

İRAN TEHDİDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu da görüşmeden önce yaptığı açıklamada, gündeminin ABD’nin Suriye’den çekilmesi olduğu sinyalini verdi. Netanyahu şöyle konuştu: “İsrail ve ABD arasındaki yakın işbirliğini görüşeceğiz. ABD’nin Suriye kararının ardından ortaya çıkan soruları inceleyeceğiz.”

Netanyahu ayrıca, iki ülke arasında Suriye’de ve Ortadoğu’daki herhangi bir yerde İran saldırganlığına karşı askeri ve istihbarat işbirliğini görüşeceklerini kaydetti. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme duyurusunun ardından Suriye’deki İran destekli gruplarla daha sert mücadele edeceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay DEAŞ’ın büyük oranda yenilgiye uğradığını savunarak ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme kararı almıştı.

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