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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
23.05.2018 - 20:51, Son Güncelleme:

ABD'den F-35 açıklaması: Karar verilmedi

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD'den F-35 açıklaması: Karar verilmedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, F-35’lerin Türkiye’ye teslimatıyla ilgili nihai kararı henüz vermediğini söyledi. Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzelerine henüz sahip olmadığını vurgulayan Pompeo, ABD yönetiminin Türklerin Rus yapımı bu füzelere ihtiyaç duymasının önüne geçmek için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çarşamba günü Trump yönetiminin 2019 mali yılı için öngördüğü bütçe teklifi üzerine bilgi vermek için ABD Kongresi’ndeydi. Pompeo, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’ndaki oturumda kongre üyelerinin Trump yönetiminin temel dış politika konularında atmakta olduğu adımlara ilişkin sorularını yanıtladı. Oturumun yaklaşık 3.5 saat süren açık bölümünde en az beş kongre üyesi doğrudan Türkiye’yi ilgilendiren konuları gündeme getirdi.

TÜRKİYE’NİN NATO’DA KALMASINA İHTİYACIMIZ VAR
Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini alan Türkiye’nin NATO’nun kötü çocuğu gibi davrandığını ileri süren Teksaslı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Ted Poe, Pompeo’ya ‘Türkiye’nin NATO üyesi olarak kalması gerektiğini düşünüyor musunuz?’ diye sordu.

Pompeo Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi; ‘Türkiye önemli bir ortak. Eğer Savunma Bakanı Mattis burada olsaydı Türkiye’nin NATO üyesi kalmasına ihtiyaç duyduğumuzu söylerdi. Ben de bu görüşe katılıyorum; Türkiye’nin davranışlarının NATO’nun hedeflerini yansıtmasına ihtiyacımız var. Bizim gayretle üzerinde çalıştığımız da budur; Türkiye’nin NATO içinde gerçekleştirmek istediğimiz hedeflere uyacak biçimde NATO’ya yeniden katılmasını ve NATO’nun çabalarını zayıflatacak adımlardan kaçınmasını sağlamak.

TÜRKİYE’NİN S-400’LERİ BİLFİİL ALMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Pompeo’nun bu yanıtı üzerine kongre üyesi Poe bu kez de Türkiye’nin S-400’leri satın almakta ısrarının yanı sıra a F-35 projesinin ortağı olduğunu hatırlattı. Poe, ‘Türkiye’nin F-35’lere sahip olmasıyla ilgili kararı sizin bakanlığınız veriyor. Bu kararı verdiniz mi?’ diye sordu. Soruyu ‘hayır vermedim’ diye yanıtlayan Pompeo, ‘Türklerin S-400’leri bilfiil almaması için çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda Türkiye S-400’lere sahip değil ve umut ediyorum ki olmayacak’ diye ekledi.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMEDEN BİR PLANLA ÇIKMA BEKLENTİSİNDEYİM
Illinois’den Cumhuriyetçi kongre üyesi Adam Kinzenger ise Pompeo’ya Trump yönetiminin Suriye için nasıl bir strateji öngördüğünü sordu. Pompeo, ABD Dışişleri’nin yakın dönem için öngördüğü stratejinin Savunma Bakanlığı’nın DEAŞ ile mücadelesini destekleyecek diplomatik bir alan yaratmak olduğunu söyledi. Pompeo bunu yaparken Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü sağlayabilmek için şiddetin düşürülmesi için çalıştıklarını kaydetti. Bu çerçeveye Türkiye’yi de dahil eden Pompeo, haziran ayı başında görüşeceği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuları görüşeceklerini vurguladı. Pompeo şu sözlerle Menbiç konusunda yapılacak olan pazarlığa atıfta bulundu: ‘Türk mevkidaşımla o görüşmeden iki NATO üyesinin o bölgede karşı karşıya gelmesinin önüne geçecek bir planla çıkma beklentisiyle görüşeceğim.’

DONDURULAN SDG’YE 200 MİLYON DOLARLA İLGİLİ KARAR YAKINDA VERİLECEK
Suriye konusunu gündeme getiren kongre üyelerinden bir diğeri de Pennsylvania’dan Demokrat Brendan Boyle oldu. Boyle Pompeo’ya yönetimin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) gönderilecek 200 milyon dolarlık yardımın neden dondurulduğunu sordu. Bu paranın şu an için yeniden gözden geçirilmekte olduğunu belirten Pompeo, henüz karar verilmediğini dile getirdi. Pompeo, ‘Kararın ne yönde olacağını bilmiyorum ve içimizdeki tartışmalara girmek istemiyorum. Ama kısa zaman içinde bir karar verilecek’ dedi. Pompeo, Suriye’ye doğrudan ilgisi olan zengin bölge ülkelerinin de DEAŞ’ın bu ülkeden söküp atılması için katkı yapmasını beklediklerini de hatırlattı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemi'ne dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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