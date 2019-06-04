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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
04.06.2019 - 13:04, Son Güncelleme:

ABD'den Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık F-16 satışı

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ABD'den Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından basına yapılan açıklamada, Bulgaristan’la 1 milyar 673 milyon değerinde F-16 savaş uçağı ve destek ekipmanlarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan Hükümetine F-16 C/D Blok ve 70/72  destek ekipmanlarının satışı konusunda yaklaşık 1 milyar 673 milyon dolarlık olası bir askeri satışı onaylama kararı aldı” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Aralık ayında Washington’un Sofya’yla işbirliği yapmaya kararlı olduğunu söylemiş, F-16 savaş uçağı satın alımını sağlamak için ülkenin bütçe sınırlarını karşıladığını duyurmuştu. Geçtiğimiz 25 yıl boyunca ABD, askeri yeteneklerini güçlendirmek için Bulgaristan'a 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı sağladı. Pompeo’ya göre, bu yatırımlar sayesinde Bulgaristan, NATO’nun gelişmesi sürecinde birlikte çalışabilecek önemli bir müttefik olacak.

UÇAK ALIMINA MUHALEFETTEN TEPKİ

Öte yandan Bulgaristan Rönesansının Alternatifleri Partisi (ABV) Başkanı Rumen Petkov, “Bence size en pahalı elektrikli süpürgeyi satmaya çalıştıklarında arkadaşlarınız hakkında kötü konuşamazsınız, aynen F-16’ınların olduğu gibi” diyerek yeni bir tartışma başlattı. Petkov, Nisan ayında "Anlaşmanın sadece ABD ekonomisine 2 milyar dolar kazandıracağını” ve Bulgaristan'ın bu uçaklarla kimseyi korkutamayacağını iddia etmişti.

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