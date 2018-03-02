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    ABD’deki Türk toplumundan YPG’ye karşı kampanya

    Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
    02.03.2018 - 00:33 | Son Güncelleme:

    ABD’de yaşayan Türk Amerikan toplumundan temsilciler, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye yapılan silah yardımının kesilmesi için kongre üyeleri nezdinde kampanya başlattı.

    Ağırlıklı olarak ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Kongre üyelerine ziyaretlerde bulunan heyet, “bizim ödediğimiz vergilerle Amerikan istihbarat kuruluşlarının terör örgütünün uzantısı olduğunu teyit ettiği YPG’ye destek veremezsiniz” mesajını iletiyor.

    ANLATMAKTA GEÇ KALMIŞIZ

    Heyetin görüştüğü isimler arasında Pensilvanyalı Kongre üyesi Brian Fitzpatrik, Teksaslı Cumhuriyetçi Kongre üyesi Pete Sessions ve New Yorklu Demokrat Eliot Engel var. ‘Benim vergilerimle hayır’ kampanyasını başlatan işadamı Murat Güzel, Türk Amerikan toplumunun bütün üyelerini kendi seçim bölgelerindeki seçilmiş siyasetçileri telefon yağmuruna tutmaya davet etti.

    Görüştükleri ABD Kongresi üyelerinin olayların iç yüzünü bilmediklerini söyleyen Türk işadamı Murat Güzel, “Maalesef anlatmakta geç kalmışız. Beyaz Saray veya Pentagon orada bir operasyon yapmak isteyebilir ama Amerikan kanunlarına göre bunların hepsinin Kongre’den geçmesi gerekiyor. YPG’ye gönderilecek silahlarla ilgili 500 milyon dolarlık bir bütçe belirlemişler. Bunu onaylayacak olan Kongre. Eğer Kongre üyelerine sesimizi duyurabilirsek bizim verdiğimiz vergiler onlara gitmeyecektir” dedi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Eşbaşkanı Halil Mutlu ise “Hasarların onarılması için artık sahaya inme zamanı. Her iki devletin içinde de bu hasarları onaracak iyi ustalar var” dedi.

    Etiketler: ABD , YPG , gazetehaberleri
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