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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.07.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal 'Kevin' Öksüz

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ABD'deki FETÖ Şebekesi: Kemal 'Kevin' Öksüz

ABD Kongresine yalan beyanda bulunduğu sabit olan FETÖ firarisi Kemal Öksüz, örgütün finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli rol oynadı.

ABD Kongre üyelerini götürdüğü gezilerle ilgili Kongreye yalan beyanda bulunarak suç işleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Kemal Öksüz, örgütün ABD'deki finansal işlerinde ve lobicilik süreçlerinde önemli roller oynuyor.

Amerikan vatandaşı olduktan sonra adını "Kevin" olarak değiştiren Öksüz, ABD'deki FETÖ şebekesi içerisinde özellikle Kongre üyelerini bazı ülkelere ücretsiz şekilde geziye götürmesi ve bu yolla örgüt adına lobicilik yapmasıyla tanınıyor.

Teksas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski başkanı olan Öksüz hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunuyor.

ETİK KOMİTESİ ÖKSÜZ'Ü SORUMLU TUTTU

ABD Adalet Bakanlığı, 2013'te bazı Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden FETÖ'cü Öksüz'ü sorumlu tuttu.

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde Öksüz hakkında yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verdi.

Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltildi.

ERİVAN'DA YAKALANDI, ABD'YE İADE EDİLDİ

ABD tarafından yapılan suçlamalar ve iade talebi neticesinde Öksüz, Erivan'da 29 Ağustos 2018'de gözaltına alındı. Ermenistan yetkili makamları ABD'nin iade talebine uyarak Öksüz'ü kısa süre sonra ABD'ye iade etti.

ABD'ye iade edilen Öksüz, Aralık 2018'de hakim karşısındaki ilk ifadesinde, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini kabul etti.

Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden Öksüz, ilk ifadesinin ardından 50 bin dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ABD Adalet Bakanlığı da gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediğine dikkati çekti.

HAKİM KARŞISINDA SUÇLARINI KABUL ETTİ

ABD'ye iadesinin ardından FETÖ'cü Öksüz, Washington DC Bölge Mahkemesinde görülen ve Hakim Tanya Chutkan'ın yönettiği mahkemede suçlarını kabul etti ancak çok pişman olduğunu söyledi.

İddia makamı, Öksüz'ün "ABD Kongre üyelerinin Azerbaycan'a 2013'te yaptıkları bir seyahat konusunda" Kongreye bilerek ve kasten yalan söylediğini anlattı.

Savcı, Öksüz'ün o dönem başında olduğu Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin "kar amacı gütmeyen kuruluş" kategorisinde olmasına rağmen "lobicilik" yaptığını ve bu durumun yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Öksüz'ün avukatı ise müvekkilinin işlediği suçun farkında olduğunu, bundan pişmanlık duyduğunu ve mahkemeyle iş birliği yaptığını anlattı.

HAKİMİN KARARI SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

İlgili mevzuat gereği 6 ila 12 ay hapis cezası alması beklenen Öksüz, Hakim Chutkan tarafından 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Öksüz'e 100 saat de kamu hizmeti görevi verildi.

Duruşma boyunca savcılık makamına çeşitli sorular soran hakimin, savunma tarafına hiç soru sormaması dikkati çekti. Mahkemedeki açıklamalarında "demokrasiyi ve demokratik kurumları koruma görevinden" bahseden Hakim Chutkan'ın, Öksüz'ün Kongreye yalan söylemesi konusunda değerlendirme yapmaması da soru işaretlerine neden oldu.

ÖKSÜZ'ÜN 1,7 MİLYON DOLARLIK EVİ

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan FETÖ üyelerinin ülkedeki lüks yaşamları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle de yakın ilişkisi bulunana Öksüz de örgütün ülkede uzun süredir yaşayan isimleri arasında yer alıyordu. AA, Öksüz'ün Virginia eyaletinin Arlington kentinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil evinin görüntülerini paylaşmıştı.

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