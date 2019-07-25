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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.07.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

ABD'deki FETÖ şebekesi: Bilal Ekşili

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ABD'deki FETÖ şebekesi: Bilal Ekşili

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD Kongresi ile ilişkilerini yürüten lobici ekipte öne çıkan isimlerin başında Bilal Ekşili geliyor.

Linkedin hesabında Ekşili, kendini Mart 2019'dan beri "Yurttaş Savunma için Ulusal Konseyi"nin (National Council for Civic Advocacy) yönetici müdürü olarak tanımlıyor.

Adını taşıyan şahsi internet sayfasında 2007'de Indiana'daki Niagara Vakfını kurduğunu belirte Ekşili'nin sitede ayrıca eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton da dahil, Kongre üyeleri ve siyasi figürlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı görülüyor.

Sosyal medya hesabı Twitter'ı aktif kullanan Ekşili'nin özellikle Türkiye aleyhine olumsuz haber ve diğer FETÖ mensuplarının yazdıklarını paylaşması dikkati çekiyor.

EKŞİLİ, "KOYU GÜLENCİ" OLARAK TANIMLANIYOR

Ekşili hakkında eleştirel bir blog da bulunuyor. "Gülen'in Politikacıları" (gülenpoliticians) adlı blogda, Ekşili "koyu Gülenci" olarak tanımlanıyor.

Sitede, Ekşili'nin Teksas merkezli FETÖ kuruluşu Turkuaz Konseyinin eski Başkanı Kemal Öksüz'ün yerine geçtiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer veriliyor:

"Bilal'in, Teksas'taki Turkuaz Konseyinin Başkanı Kemal Öksüz'ün yerindeki görevi 18 aydan daha kısa sürdü. Kemal Öksüz, ABD'den kaybolurken Washington DC'deki siyasi manzara Gülenistler için değişti. Artık Beyaz Saray'a davet edilmiyorlar veya ramazan yemeğine sponsor olmuyorlar. ABD Meclis Etik Komitesindeki kapsamlı soruşturmaların ardından çoğu politikacı Gülen Hareketi lobisinden uzak duruyor."

ABD Kongresine yalan beyanda bulunarak suç işlemekten aranan Öksüz, kaçtığı Ermenistan'da yakalandıktan sonra ABD'ye getirilerek, Washington'da hakim karşısına çıkarılmış, 2 yıl denetimli serbestlik ve 20 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

"USULSÜZ SİYASİ BAĞIŞLARDA" ADI GEÇTİ

Ekşili'nin adı, ABD'nin USA Today gazetesinde Kasım 2015'te çıkan haberde, FETÖ mensuplarının ABD Kongresi üyelerine yönelik düzenlediği usulsüz seyahatleri ve siyasi bağışları inceleyen araştırma gündeme geldi.

USA Today, FETÖ mensuplarının orta gelir düzeyine rağmen okullarda veya sivil toplum örgütlerinde çalıştığı tespit edilen birçok kişiden siyasetçilere yüksek bağışlar yaptıklarını aktardı.

Örnek verilen isimlerden biri olarak da Ekşili'nin, ABD Ulusal Vergi İdaresi (IRS) kayıtlarına göre, yıllık maaşı 31 bin 592 dolar olmasına rağmen, Federal Seçim Komisyonu kayıtlarında 2010'dan beri siyasi kampanyalara tam 38 bin dolar bağışta bulunduğu yazıldı.

BAŞKENTTE YENİ FETÖ LOBİSİ KURUCULARI ARASINDA

ABD Kongresindeki ilişkilerini sürdürmek isteyen FETÖ'nün, Eylül 2016'da Başkentte "Washington Strategy Group Inc" adlı lobi şirketinin kurucuları arasında Ekşili'nin de ismi yer aldı.

Kongre kayıtlarına göre, Washington Strategy Group Inc, 30 Ocak 2017'de "Türk muhalefeti" adına, bir başka lobi şirketi olan "The Estopinan Group LLC"ye alt yüklenici oldu. Söz konusu belgede, FETÖ'nün lobi şirketinin faaliyet alanı olarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı Türk-Amerikan sivil muhalefeti" ibaresi yer aldı.

Washington Strategy Group'un daha sonra Trump yönetimine yakın olduğu iddia edilen New York merkezli lobi şirketi "Gotham Hükümet İlişkileri ve İletişim" ile 50 bin dolar vekalet ücreti ve aylık 20 bin dolar karşılığında sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

ABD-TÜRKİYE S-400 GERGİNLİĞİNDE DE ADI GEÇTİ

Ekşili'nin ismi en son, ABD-Türkiye ilişkilerinde S-400 ve F-35 gerginliği sırasında Türk medyasında bazı köşe yazılarına konu oldu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma füzesi alması üzerine ABD Kongresine sunulan Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının teslimatını yasaklayan tasarıya öncülük eden 4 senatörün, FETÖ lobicilik şirketi ve Ekşili ile yakın ilişkilerine dikkat çekilmişti.

Ekşili'nin söz konusu senatörlerin, S-400 ve F-35 konularıyla ilgili twitlerini ve haberlerini paylaşması da gözlerden kaçmadı.

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