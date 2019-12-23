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İHA
23.12.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

ABD'de zincirleme kaza! 69 araç birbirine girdi

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ABD'de zincirleme kaza! 69 araç birbirine girdi

ABD'nin Virginia eyaletinin Williamsburg kentinde 69 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 51 kişi yaralandı

ABD'nin Virginia eyaletinin Wiliamsburg kentinde polisin ilk yaptığı araştırmaya göre yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 69 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi.

Virginia Eyalet Polisi, kazanın sabah saat 07.50'de Williamsburg kenti yakınlarında I-64 eyaletler arası otoyolda meydana geldiğini ve kazanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını duyurdu. Yetkililer, kazada yaralanan 51 kişinin bölgedeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.

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