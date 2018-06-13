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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nafiz Albayrak / New York (DHA)
13.06.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

ABD'de Türkiye karşıtı skandal tasarı

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ABD'de Türkiye karşıtı skandal tasarı

Cumhuriyetçi Parti Mississipi Senatörü Roger Wicker, ABD Kongresine sunduğu tasarıda, Başkan Donald Trump'a, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere karşı yaptırımlar önerdi.

ABD'li senatörün hazırladığı ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ukrayna'daki ayrılıkçı Rus güçlerini de kapsayan tasarıda, adı geçen ülkelerin dini özgürlüklere saygı göstermedikleri öne sürüldü.

Wicker, bu ülkelerin "Özel Olarak İzlenen Ülkeler Listesi"ne alınmasını istedi. Wicker, tasarısına gerekçe olarak dini özgürlükler, temel insan hakları ve özgürlüklere saygı gösterilmesi konularını gösterdi. 

Tasarıya, Demokrat Parti New Hapshire Senatörü Jeanne Shaheen, Cumhuriyetçi Parti Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis, Arkansas Senatörü John Boozman, Colorado Senatörü Cory Gardner ile Oklahoma Senatörü James Lankford da destek verdi.

Wicker, adı geçen ülkelerin dini ve öteki temel özgürlüklere saygı gösterme konusunda AGİT yükümlülüklerini yerine getirmediklerini savundu.

Wicker, ABD Başkanı Donald Trump'a bu ülkelere karşı harekete geçme çağrısı yaptığı tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kurucularımız dini özgürlüğü ülkemizin temel taşı olarak belirlemişti. Başkan Trump da bu mirası daha ileri taşıyor. Bu tasarı, bazı hükümetlerin özgürlükleri korumak yerine, özgürlükleri hedef alan ülkelere karşı bir eylem planı olma niteliğini taşıyor" dedi.

 

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