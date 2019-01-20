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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
20.01.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

ABD'de Trump'a karşı kadınlar üçüncü kez yürüyüş yaptı

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ABD'de Trump'a karşı kadınlar üçüncü kez yürüyüş yaptı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı 2017 yılında başlatılan Kadın Yürüyüşü’nün bu sene üçüncüsü düzenlendi.

ABD'de binlerce kadın 3. kez Donald Trump yönetimine karşı yürüdü. Polisin caddeleri kapattığı ve geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte, Fransa’da olan "Sarı Yelekliler" protestosuna destek verenlerden, Trump karşıtlarına, göçmen hakları savunucularından, işçi hakları destekleyicilerine birçok gruptan kadın bir araya geldi.

Los Angeles merkezinde bulunan Pershing Meydanında bir araya gelen on binlerce kadın ve kadın hakları savunucusu buradan sloganlar ve pankartlarla Los Angeles Belediye binasının önüne doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında en çok ilgi çekenlerden biri de Trump karşıtları tarafından simge haline getirilmiş olan Donald Trump Bebeği balonu oldu.Yürüyüşün sonunda Los Angeles Belediye Binası önüne gelen kalabalık burada kurulan sahnede konserle karşılandı. Kısa konserin ardından ise konuşmalar yapıldı.

California Valisi Gavin Mewsom’ın eşi yapımcı ve aktris Jennifer Siebel Newsom yaptığı konuşmasına Kadın Yürüyüşünde bulunmaktan duyduğu onurdan bahsederek başladı. Özellikle son zamanlarda yükselen aktivist akımı görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Newsom, “Sesiniz dünyayı hepimiz için daha iyi bir yer yapıyor” dedi. Sözlerine kadınları ve kızları küçük gören ve rollerini küçümseyen bir toplumda yaşadıklarını hatırlatarak devam eden Newsom “ABD’de sadece reprodüktif seçimlerimiz için değil aynı zamanda doğum izni için de savaşıyoruz. ABD de dördümüzden biri aile içi şiddete maruz kalıyor. Beşimizden biri cinsel saldırı ile karşılaşıyor” dedi. ABD de kadınlara ödenen maaş ile erkeklere ödenen maaş arasında da büyük farklılıklar olduğuna değinen Newsom erkek bir işçinin bir dolar aldığı yerde kadın bir işçinin 32 sent kazandığını ve bu durumun Latin Amerikalı veya Afrika kökenli Amerikalılar için daha da kötü olduğunu açıkladı.

Newsom’ın ardından konuşan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, "Herkesi burada görmek çok güzel, Trump’ın balonunu bile. Los Angeles herkese hoş geldin diyen bir şehir” dedi. Trump’ın göçmen politikalarını da eleştiren Garcetti, “Göçmen çocuklar kafeslerle değil sevgiyle karşılanmalı, Müslümanlar yasaklanmamalı onlara kucak açılmalı” diye konuştu.

Garcetti geçtiğimiz yıl Los Angeles’ın tüm ulusa örnek olacak bir yol izlediğini anlatarak Los Angeles Belediyesi bünyesinde servis veren komisyonlarda çoğunluğun kadınlar tarafından oluştuğunu, Su ve Enerji Departmanını, Havaalanını, Los Angeles Polis Departmanını kadınlar tarafından yönetildiğini açıkladı.

Konuşmaların ardından Lauren Jauregui, Ingrid Michaelson gibi sanatçılar sahne aldı. Konuşma ve konserlerin ardından göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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