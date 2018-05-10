ABD'de tarihi anlar! Kuzey Kore'nin saldığı üç ABD'li ülkeye geri döndü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un serbest bıraktığı 3 Amerikan vatandaşı ABD'ye vardı. ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı düzenlenen karşılama törenine katıldı.
Karşılama töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un'un ABD vatandaşlarını serbest bırakarak, Kuzey Kore'yi gerçek dünya ile buluşturmak istediğini söyledi.
Trump, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretinden sonra ABD'ye dönüş uçağında 3 Amerikan vatandaşını da 'yanına alındığını' duyurmuştu.
Andrew Hava Kuvvetleri Üssü’nde açıklama yapan Trump, “Onlara ev sahipliği yapmak büyük bir onur. Kim’e teşekkür etmek istiyoruz. Kim, Kuzey Kore’ye gerçek dünyayı getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.
ABD’nin Virginia eyaletinde otururken, Çin’in Kuzey Kore’ye sınır kenti Yanji’ye göçen ve hotel şefi olarak görev yapan 60’lı yaşlarındaki Kim Dong-chul 2015’te gözaltına alınmıştı.
Kim, Nisan 2016’da casusluk ve hükümeti devirme suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki kişi de Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne (PUST) bağlı görev yapıyordu.
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