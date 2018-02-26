ABD'de sel can aldı

Michigan, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde hafta sonu etkili olan fırtına ile şiddetli yağışın yol açtığı sel sebebiyle 5 kişinin öldüğü kaydedildi.

ABD Ulusal Meteoroloji servisinden yapılan açıklamaya göre, saatteki hızı 80 kilometreye aşan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu. Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle 3 eyalette 20 binden fazla kişiye elektrik verilemedi.

Kentucky eyaletindeki Interstate 64 karayolu sel nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Şiddetli fırtınanın etkili olması beklenen Missouri, Indiana ve Illinois eyaletlerinde acil durum ilan edildi.