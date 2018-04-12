ABD’de polisten kaçan Türk denizde kayıp
ABD’nin Baltimore kentinde bir barda karıştığı kavga sonrası polisten kaçan Gökhan Öztaş denize atladı. Yapılan aramalara rağmen Öztaş iki haftadır bulunamadı.
ABD’nin en tehlikeli yedinci şehri olan 626 bin nüfuslu Baltimore kentinde polis önceki hafta sonu 01.30 sıralarında bir barda kavga ihbarı aldı.
Bara giden polis ekipleri diğer müşteriler ve garsonlarla kavga ettiği ileri sürülen Gökhan Öztaş’ı otoparkta yakaladı.
Kimlik bilgileri sorgulanan Öztaş’ın silah taşımak ve saldırıdan arandığı belirlendi.
Polislerin kendisini gözaltına alacağını anlayan Gökhan Öztaş kaçmaya başladı.
ABD vatandaşı Türk genç, önce koşarak kaçtı sonra Fells Point’te limandan denize atladı.
Bir süre yüzen Öztaş deniz polisi gelmeden suda battı.
Baltimore polisi ve itfaiyenin dalgıçları arama yapsa da adamın izine ulaşamadı.
Son adres olarak sığınma evi veren Öztaş’ın bir dönem ABD ordusunda askerlik yaptığı belirlendi.
Babası Hasan Öztaş, “Anlaşılıyor ki polis oğlumu denizden çıkarmak için çok çaba sarf etmemiş. Oğlum sorunlu ama iyi insandı. Onu evsiz sandılar” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle