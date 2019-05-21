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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraf: Reuters
21.05.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

ABD'de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

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ABD'de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

ABD'de 4 eyaleti vuran 19 hortumun ardından milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oklahoma, Teksas, Missouri ve Arkansas eyaletlerini en az 19 hortumun vurduğu belirtildi.

Oklahoma, Missoru ve Arkansasın hala hortum tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken; hortum ve hortum sonrası oluşabilecek sel yüzünden birçok evin, işyerinin ve aracın zarar görme riski taşıdığına ve 15 milyondan fazla kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğuna değinildi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, hortumla beraber savrulan eşya ve parçalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ayrıca haberde, Oklahomada birçok otoyolun sel nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu ve bazı evleri su bastığı belirtilirken, yetkililerin sürücülere devam eden sel nedeniyle yola çıkmama çağrısı yaptığına değinildi.

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