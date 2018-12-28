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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP IMAGES
28.12.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

ABD'de Michelle Obama hayranlığı

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ABD'de Michelle Obama hayranlığı

Eski First Lady Michelle Obama, Hillary Clinton'ın 17 yıldır listenin ilk sırasında yer aldığı 'Amerikalıların en çok hayran olunan kadını' listesinde başa geçti.

Sıralamayı her yıl ABD'nin araştırma şirketi Gallup yapıyor.

Gallup'un kamuoyu araştırmasına göre Amerikalıların en çok hayran olduğu kadın sıralamasında, Eski Dışişleri Bakanı ve Başkan adayı Hillary Cinton bu yıl üçüncü sıraya geriledi, ikinci sırada da talk-şov sunucusu Oprah Winfrey yer aldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de son 50 yılda olduğu gibi yine ilk 10'daki yerini korudu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da 11 yıldır üst üste aldığı Amerikalıların en çok hayran olduğu erkek unvanını korudu. ABD Başkanı Donald Trump da dört yıldır listenin ikinci sırasında.

 EN ÇOK HAYRAN OLUNAN KADIN

Michelle Obama - %15

Oprah Winfrey - %5

Hillary Clinton - %4

Melania Trump - %4

Kraliçe 2. Elizabeth - %2

 

EN ÇOK HAYRAN OLUNAN ERKEK

Barack Obama - %19

Donald Trump - %13

George W Bush - %2

Papa Francesco - %2

Bill Gates 1%

 

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayıp ankete katılan 1025 kişiye Amerika'da hayran oldukları erkek ve kadınlar soruldu.

Hillary Clinton, son 17 yılı ardı ardına olmak üzere toplamda 22 defa listenin ilk sırasında yer alıyordu.

ABD'nin ünlü talk-şov sunucusu Oprah Winfrey hiçbir zaman ilk sırayı alamadı ama 14 defa ikinci sıraya çıktı.

Hayran olunan erkekler sıralamasında da Barack Obama gelecek yıl da listenin başında yer alırsa bir rekor kırmış olacak.

Gallup'a göre bu rekor şimdilik 12 defa en çok hayran olunan erkek seçilen Eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower'da.

Trump, başkanlık görevi devam ederken 'en çok hayran olunan erkek' unvanını alamayan iki başkandan biri. Diğeri de Gerald Ford'du.

Gallup, 3-12 Aralık tarihleri arasında yapılan kamuoyu anketinin artı eksi yüzde 4 hata payı olabileceğini söylüyor.

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