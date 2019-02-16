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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.02.2019 - 05:08, Son Güncelleme:

ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 5 ölü

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ABD'de iş yerinde silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'de, Illinois eyaletinin Aurora kentindeki bir iş yerinde silahla ateş açılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Aurora kenti Polis Şefi Kristen Ziman, düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi. 

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 polis memurunun da yaralandığını belirten Ziman, saldırganın ölü ele geçirildiğini ifade etti. 

ABDde iş yerinde silahlı saldırı: 5 ölü

Ziman, saldırganın isminin Gary Martin (45) olduğunu ve ateş açtığı iş yerinde çalıştığını kaydetti. 

TRUMP: GÜVENLİK GÜÇLERİ BÜYÜK İŞ ÇIKARDI

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Illıonis, Aurora'da güvenlik güçleri büyük iş başardı. Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Amerika sizinle!" ifadesini kullandı. 

ABDde iş yerinde silahlı saldırı: 5 ölü

Cuma günü öğleden sonra silahlı bir saldırganın, Chicago kentinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan 200 bin nüfuslu Aurora şehrindeki Henry Pratt isimli iş yerinde silahla ateş açtığı kaydedilmişti. 

ABDde iş yerinde silahlı saldırı: 5 ölü

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