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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.01.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı seçildi

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ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı seçildi

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Tayfun Selen, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu.

ABD vatandaşı da olan ve 2017'den bu yana Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen Selen, bugün komitede yapılan belediye başkanlığı seçiminden galip çıktı.

Selen'in seçilme haberini, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından, "New Jersey'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." mesajıyla duyurdu.

Daha önce Chatham'da Belediye Komitesi üyesi ilk Türk unvanını taşıyan Selen, bu kez de ABD'de belediye başkanlığı koltuğuna oturan ilk Türk oldu.

Görev süresi dolan Chatham'ın önceki Belediye Başkanı Curt Ritter, 4'üncü kez bu görev için aday olmayacağını duyurmuştu. Chatham'da kanunlar gereği halk 3 ile 5 üyeden oluşan belediye komitesini seçiyor. Komite ise belediye başkanını belirliyor.

TAYFUN SELEN KİMDİR?

Cumhuriyetçi Parti üyesi olan ve 15 yıldır Chatham'da yaşayan Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu.

New Jersey'deki Montclair State University'de işletme alanında yüksek lisans yapan Selen, "Lincold Educational Services" adlı okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Selen, evli ve 1 çocuk babası.

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