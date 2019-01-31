ABDâ€™de havaalanÄ± otoparkÄ±nda yangÄ±n
ABDâ€™nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty UluslararasÄ± HavaalanÄ± otoparkÄ±ndaki araÃ§lar bilinmeyen bir nedenle alev aldÄ±.
New Jersey eyaletindeki Newark Liberty UluslararasÄ± HavaalanÄ±â€™nÄ±n otoparkÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Otoparktaki onlarca aracÄ±n alev aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor.
HavaalanÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, otoparkÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, uÃ§uÅŸlarda aksama yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
YangÄ±nda yaralanan olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise henÃ¼z bilinmiyor.
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle