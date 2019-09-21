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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
21.09.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

ABD’nin Güney Carolina eyaletinin Lancaster County bölgesinde yerel saatle 02.42 sularında Old Skool Sports Bar & Grill isimli gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti.

Lancaster County Şerifi Barry Faile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü ve 8 kişi de yaralandığını açıkladı.

Kulübün içinde ve dışında ateş edildiği bilgisi doğrulayan Şerif Faile, “Bu birçok insanın şahit olduğu şiddetli ve büyük bir silahlı saldırı.

2 kişi öldü ve yaralıların arasında durumu ciddi olanlar var. Silahlı saldırgan ya da saldırganlarla ilgili olarak kulüpte olan herkesle konuşmamız gerekiyor.

Tanıkların derhal bizimle iletişime geçmesini, bu ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olanların gözaltına alınmasına teşvik ediyorum” dedi.

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