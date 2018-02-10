ABD'de federal hükümet yeniden açıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan 400 milyar dolarlık geçici bütçe tasarısını imzaladığını açıkladı. Gece yarısından itibaren harcama yetkisi bulunmadığı için resmi olarak “kapanan” federal hükümet, bütçe krizinin kısa sürede çözülmesiyle kamu hizmetleri aksamadan yeniden açıldı.

Başkan Trump, federal hükümete 23 Mart’a kadar harcama yetkisi sağlayan beşinci geçici bütçe tasarısını imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Federal hükümetin harcamalarına yönelik limitlerin 2 yıl boyunca kaldırılmasını ve borç tavanının Mart 2019’a ertelenmesini de öngören tasarı, yaklaşık 400 milyar dolarlık finansman içeriyor.

ABD Senatosu, 6 haftalık bir geçici bütçe tasarısını, federal hükümetin harcama yetkisini gece yarısında kaybetmesinden ötürü kısmen “kapanmasından” yaklaşık 2 saat sonra geçirdi.

Temsilciler Meclisinin de Washington saatiyle 05.40 sularında onayladığı tasarı, Başkan Donald Trump’ın imzasıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Böylece, Kongre bir önceki geçici bütçenin süresi gece yarısında dolmasına karşın yeni bir bütçeyi geçiremediği için resmi olarak kapanan federal hükümet, sabah saatlerinde kamu hizmetleri aksamadan yeniden açıldı.

Kapanma, yaklaşık 8 saat sürmesine karşın teknik olarak ülke tarihinin yirminci, Trump yönetiminin ise ikinci kapanışı olarak kayıtlara geçti.

KAPANMAYA BİR SENATÖR NEDEN OLDU

Amerikan federal hükümetinin bu yılki ikinci kapanma sürecine, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’un kürsüyü gece yarısına kadar işgal ederek (filibuster) 2 yıllık bütçe teklifinin oylanmasına izin vermemesi yol açmıştı.

Senato’daki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin üzerinde anlaştıklarını çarşamba günü açıkladıkları 2 yıllık bütçe planı, federal harcamaların gelecek iki yıl boyunca yaklaşık 400 milyar dolar artmasını öngörüyordu.

Paul, bütçenin oylanmasına engel olan kürsü işgalini "tasarı kamu açığını yükselteceği için" gerçekleştirdiğini açıklarken, “Cumhuriyetçilerle Demokratlarla el ele bize trilyon dolarlık bütçe açıkları öneriyorlar. Açıkçası, buna göz yumamam” ifadelerini kullanmıştı.

Paul’un Senato Genel Kurulunda kürsüyü gece yarısına kadar işgal etmesi sonucunda federal hükümet, muhtemelen kısa sürecek olsa da ülke tarihindeki yirminci, Trump yönetimindeki ikinci kapanışını yaşamış oldu.

Bundan önceki kapanma süreci, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta sona ermişti.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.