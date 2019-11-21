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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.11.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

ABD'de Demokratların canlı yayındaki tartışmasına 'azil soruşturması' damga vurdu

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ABD'de Demokratların canlı yayındaki tartışmasına 'azil soruşturması' damga vurdu

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayına, Başkan Trump'a yönelik azil soruşturması damga vurdu.

ABD'nin Atlanta kentinde yapılan ve NBC kanalından canlı yayınlanan oturumda 10 Demokrat aday adayı kozlarını paylaştı.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı halen önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile onu takip eden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yanı sıra Cory Booker, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer ve Andrew Yang katıldı.

Demokrat rakipleri 5. kez buluşturan canlı yayında ana gündem maddesi, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturması oturumları oldu.

Önceki tartışmalara kıyasla daha sakin geçen canlı yayında Demokrat aday adayları, Trump'ın Ukrayna konusunda yasaları ihlal ettiği ve "koltuğunu siyasi rakiplerine karşı kullandığı" iddiasında birleşti.

"Putin benim başkan olmamı istemiyor"

Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması oturumlarında ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Biden, "Bu oturumlar gösteriyor ki Trump benim karşısındaki aday olmamı istemiyor. Vladimir Putin benim başkan olmamı istemiyor." şeklinde konuştu.

Warren, kimsenin yasalardan daha üstün olamayacağı mesajını verirken, Trump'a yönelik soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini savundu.

Buna karşılık Sanders ise sürekli Trump merkezli tartışmalar yapmanın Demokratların enerjisini harcadığına dikkat çekerek, "Sadece kendimizi Donald Trump'la uğraşarak tüketemeyiz, eğer böyle yaparsak seçimi kaybederiz." yorumunu yaptı.

Öte yandan yayına katılan isimler arasındaki vergi sistemi ve sağlık sistemi reformu konularındaki net ayrışmanın devam ettiği görüldü.

Tartışmada dış politikayla ilgili konular zayıf bir şekilde ele alınırken, Yahudi kökenli olmasına karşın zaman zaman İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalarıyla dikkat çeken Sanders'ın Filistin hakkındaki sözleri hem salonda hem de sosyal medyada geniş destek buldu.

"Filistin halkına saygı göstererek davranmalıyız"
Sanders'ın, "Filistin halkına hak ettikleri şekilde saygı ve izzet göstererek davranmalıyız. Gazze'de halen devam eden durum sürdürülemez, gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 70-80'lere çıkmıştır." şeklindeki ifadeleri salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Demokratlarda aday adaylığı yarışını kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Biden önde götürüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

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