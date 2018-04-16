ABD'de cezaevinde isyan... 7 ölü
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yüksek güvenlikli cezaevinde çıkan kavgada 7 mahkum öldü.
Cezaevleri Sözcüsü Jeff Taillon, dün akşam saatlerinde Lee Islahevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 7 mahkumun yaşamını yitirdiğini, 17'sinin ağır yaralandığını söyledi.
Taillon, olayın eyalet emniyet güçlerinin yardımıyla yerel saatle 03.00 civarında kontrol altına alındığını kaydetti. Kavga sırasında yaralanan güvenlik personeli olmadığı belirtildi.
Bishopville'deki yüksek güvenlikli Lee Islahevinde, ağır suçlardan hüküm giyenler dahil bin 500 civarında mahkum bulunuyor.
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