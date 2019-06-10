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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
10.06.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

ABD'de bir binanın üzerine vinç devrildi

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ABD'de bir binanın üzerine vinç devrildi

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde bir binanın üzerine vinç devrilmesi sonucu en az 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde bir binanın ve otoparkın üzerine vinç devrildi. Yerel makamlar ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2’sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

ABDde bir binanın üzerine vinç devrildi

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dallas İtfaiye sözcüsü Jason Evans, vincin rüzgar nedeniyle devrilmiş olabileceğini iddia etti.

Kentte şiddetli rüzgar ve yağış yüzünden büyük sıkıntı yaşanıyordu. Ulusal Hava Durumu Servisi, Dallas ve Fort Worth bölgesi için şiddetli fırtına uyarısı yaparken, bazı bölgeler için sel uyarısı verilmişti. Meteorolojik kayıtlara göre, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 112 kilometreyi aştığı oldu.

ABDde bir binanın üzerine vinç devrildi

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