ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo kimdir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni dışişleri bakanı olarak atadığı CIA Direktörü Mike Pompeo, CIA'in başına atandığında ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. 52 yaşındaki Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile benzer dünya görüşlerini paylaşan muhafazakar bir isim olarak biliniyor. Tillerson ,ile karşılaştırıldığında ise özellikle İran konusunda 'daha şahin' bir görüntü veriyor.
Mike Pompeo insan hakları örgütlerinin pek çok noktada karşı geldiği isim.
CIA'in mahkûmlara yönelik 'su işkencesini' açık bir şekilde savunan Pompeo, Guantanamo'da açlık grevine giren mahkûmlar için 'pek çoğu kilo almış gibi' aşağılayıcı bir söylem kullanmıştı.
Başkan Trump, kısa süre önce Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.
'Trump, Twitter'dan "CIA Direktörü Mike Pompeo yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Harika bir iş çıkarak. Rex Tillerson'a hizmeti için teşekkür ederiz. Gina Haspel CIA'in yeni direktörü ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler" ifadesini kullandı.
MIKE POMPEO KİMDİR?
Pompeo, ABD Kara Kuvvetleri'ne subay yetiştiren West Point'teki Askeri Akademi'den 1986 yılında sınıf birincisi olarak mezun oldu.
Cumhuriyetçi Parti içerisindeki muhafazakar Çay Partisi hareketinden gelen eski kongre üyesi Pompeo, su işkencesine desteği ve kürtaj karşıtı görüşleri ile gündeme gelmişti.
Eski bir asker olan Pompeo, ABD Kara Kuvvetleri'ne subay yetiştiren West Point'teki Askeri Akademi'den 1986 yılında sınıf birincisi olarak mezun oldu. Harvard Üniversitesi'nde hukuk fakültesinden mezun oldu.
Amerikan Associated Press ajansının Pompeo'nun Temsilciler Meclisi'ndeki kişisel sayfasında yer alan bilgilere dayandırdığı haberine göre CIA Başkanı, Berlin Duvarı yıkılmadan önce Demir Perde'nin devriyesinden sorumlu birlikte görev yaptı.
Pompeo, 2010 yılında Kansas eyaletinden Temsilciler Meclisi'ne girdi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Guantanamo Üssü'nü kapatma planına da karşı çıkan Pompeo, 2013'te cezaevini ziyarettikten sonra, açlık grevinde olan mahkumlar hakkında "Bana pek çoğu kilo almış gibi geldi" demişti.
SU İŞKENCESİNİ SAVUNMUŞTU
Pompeo su işkencesinin de, "hayati bilgilerin elde edilmesi için" kullanılabileceğini savunmuştu.
İnsan hakları kuruluşları ABD Senatosu'na, Pompeo'nun CIA Başkanlığı'nı onaylamama çağrısı yapmıştı.
Amerikan Associated Press haber ajansına göre Pompeo, devlete dair gizli belgeleri gazetecilere sızdıran eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın "idam edilmesi gereken bir vatan haini" olduğunu düşünüyor.
Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton'a yönelik eleştirileriyle bilinen Pompeo, Clinton'ı 11 Eylül 2012'de Libya'nın Bengazi kentinde ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırının "üzerini örtmekle" suçlamıştı.
Mike Pompeo, annenin hayati tehlikesinin bulunması haricinde kürtaja da karşı çıkıyor.
Pompeo Kongre üyeliği öncesi petrol sahalarına malzeme sağlayan bir firmayı yönetiyordu ve karbon salımını azaltmaya çalışan ABD Çevre Koruma Ajansı'nı da eleştiriyordu. ABD'de CIA Başanlığı için geleneksel olarak partiler dışı bir isim seçiliyor. Pompeo'nun adaylığı, Cumhuriyetçi bir kongre üyesi olması nedeniyle tartışma yaratmıştı.
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