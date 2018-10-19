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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 08:54, Son Güncelleme:

ABD Temsilciler Meclisi'nden Kaşıkçı soruşturması talebi

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ABD Temsilciler Meclisi'nden Kaşıkçı soruşturması talebi

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a gönderilen mektupta, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayının "Magnitsky Yasası" kapsamında soruşturulması talep edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a bir mektup göndererek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin "Magnitsky Yasası" kapsamında soruşturulmasını ve olayda Suudi Arabistan'ın rolünün olduğunun ortaya çıkması halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi'nden 40'tan fazla vekil, Kaşıkçı olayını "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturması için Trump'a bir mektup gönderdi.

"Sağlam kanıtlar, Suudi Arabistan yönetiminin, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve bedeninin parçalanması talimatını verdiği şeklinde gözüküyor." ifadesiyle başlayan mektupta Trump'a harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Meclis üyeleri mektupta, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında (Kaşıkçı olayında) "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerinin" olup olmadığının Trump yönetimi tarafından belirlenmesini talep etti.

4 AY İÇİNDE RAPOR SUNMAK ZORUNDA

Mektupta, Trump yönetiminin ABD Kongresi'ne 120 gün (4 ay) içinde bu konuda bir rapor sunması talebinde de bulunularak, ilgili yabancı kişi veya kişilere buna göre yaptırım getirileceği kaydedildi.

Söz konusu mektupta, "Paranın adalet ve diğer Amerikan değerlerinden daha önemli olduğu yönündeki açıklamalarınızdan oldukça endişe duyduk." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Amerikan istihbaratının, Kaşıkçı olayı ile ilgisi bulunan Suudi yetkililerin istihbaratına sahip olup olmadığı ve eğer varsa bunların ABD Kongresi'ne bir an önce teslim edilmesi çağrısı da mektupta yer aldı.

GÜÇLÜ VE KAPSAMLI YAPTIRIM ÇAĞRISI

Mektubu, "Eğer hızlı soruşturmanız ve varacağınız sonuç, bu korkunç eylemle ilgili medyada yer alan haberlerle örtüşürse o zaman (ilgili kişi ve ülkeye) güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısı yapıyoruz." ifadesiyle sonlandıran vekiller, ayrıca ABD'nin Yemen'e müdahalesine bir an önce son vermesi çağrısında da bulundu.

Geçen hafta da ABD Senatosu Trump'a hitaben benzer bir mektup göndermiş ve Kaşıkçı olayının Magnitsky Yasası kapsamında soruşturulmasını talep etmişti.

KÜRESEL MAGNİTSKY İNSAN HAKLARI SORUMLULUK YASASI

Magnitsky Yasası, Dışilişkiler Komitesi'nden talep gelmesi durumunda ABD Başkanı'nın "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini" soruşturma şartı getiriyor.

Yasaya göre ABD Başkanı'nın, komitenin talebinden itibaren 120 gün içinde söz konusu taleple ilgili bulguları içeren rapor ve varsa insan hakları ihlallerine karışmış yabancı kişi veya kişilere yönelik yaptırım kararını açıklama zorunluluğu bulunuyor.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin, 2009 yılında Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongre'nin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.

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