"ABD, Suudiler'le ittifakını yeniden değerlendirmeli"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri"ABD, Suudiler'le ittifakını yeniden değerlendirmeli"
GeriDünya "ABD, Suudiler'le ittifakını yeniden değerlendirmeli"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
16.10.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

"ABD, Suudiler'le ittifakını yeniden değerlendirmeli"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"ABD, Suudiler'le ittifakını yeniden değerlendirmeli"

ABD'li senatör Murphy, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın muhtemel cinayeti nedeniyle ABD yönetiminin Suudiler'le olan ittifakının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi Demokrat senatör Chris Murphy, Washington Post'ta kaleme aldığı makalesinde 1980'ler ve 1990'larda Libya devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, kendini eleştirenleri öldürtmek gibi bir alışkanlığı olduğu yorumunda bulunarak, bu seferde suçlunun Trump yönetiminin Orta Doğu politikasının temel taşı ve ABD'nin müttefiki Suudi Arabistan olduğuna işaret etti.

Senatör Murphy, "Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın muhtemel cinayeti nedeniyle ABD'nin Suudiler'le olan ittifakı gözden geçirilmeli." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar elde edilen bilgiler ve haberlere göre, Suudi yönetimini sürekli eleştirdiği için Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda acımasızca öldürülmesi için bir ekip gönderdiğini gösterdiğine işaret eden Murphy makalede, "Suudiler bu bilgileri yalanladı ve aksini ispatlayacak herhangi bir kanıt sunmadı, ayrıca bize herhangi bir açıklama yapmak zorunda olmadıklarını ifade etti." değerlendirmesine yer verdi.

10 yıldan fazla süre önce Kongre'ye geldiğinde, Suudi Arabistan'a büyük bir desteğin olduğunu fakat şimdilerde yeni veliaht prensin umursamaz tavırları nedeniyle Suudi Arabistan'ın eylemlerinin kendilerinin çıkarına olup olmadığının sorgulandığına dikkati çeken Murphy, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın aile üyelerinin hapse atılması, Lübnan Başbakanı'nın alıkonulması, Katar'la olan anlamsız düşmanlığı gibi dengesiz eylemlerinin listesinin fazlasıyla kabarık olduğunu ifade etti.

Murphy, "Bu yönetimin bu konuyla ilgili kararlı bir şekilde harekete geçmeyeceği anlaşıldı. O zaman sonuçları belirleme Kongre'ye kalıyor. Yemen'de devam eden dehşette tam yetki sağlayan askeri yardıma son vermek bunun sonuçlarından biri olabilir." ifadesini kullandı.

Son üç yıldır ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husiler'e yönelik bombalı saldırılara yardım ettiğini belirten Murphy, Yemen'de ABD yapımı bombaların sivil otobüslere, düğün, cenaze törenlerine ve tıbbi tesislere düştüğü değerlendirmesinde bulundu. Murphy, oradaki savaşın binlerce sivilin ölümüne neden olduğuna ve üzerinde "Amerika'da üretilmiştir" etiketinin yer aldığı insani bir krize dönüştüğünü kaydetti.

Murphy, "Suudiler, sivil ölümlerin bilerek yapılmadığını söyledi. ABD'de yasa, savaş suçlarına iştirak etmemizi engelliyor. Bizim hükümetimiz defalarca onlara inanmayı tercih etti. Son dönemde sivil ölümlerinde artış görülüyor. Yemen, kıtlığın eşiğinde. Binlerce çocuk açlıktan ve susuzluktan hayatını kaybediyor. Yeni bir araştırma, Koalisyon stratejisinin oradaki gıda üretimi ve dağıtımını yok ettiğine yönelik güçlü kanıtlar sunuyor. Suudi Arabistan gıda, yakıt ve ilaç gibi yardım malzemelerinin gönderimini geciktiriyor ya da engelliyor. Suudi uçakları su kaynaklarını, hastaneleri hedef alıyor. Fakat bizim yardımımız halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak Suudiler'in gerçeği sakladığını belirten Murphy, Kaşıkçı'ya ne olduğunu gizlemelerinin, Yemen'de oynadıkları oyunun aynısı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kongre'nin Suudi Arabistan'a yapılacak silah satışını engellemesi gerektiğine işaret eden Murphy, savaş suçlarına yardım etmeye dur demenin zamanı geldiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın ABD için önemli bir ülke olduğunu belirten Murphy, Suudiler'le ilişkiyi kesmemek için bazı sebepler bulunduğunun farkında olduğunu ifade etti.

Murphy, "Bu olayla ilgili ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor, bunu Kaşıkçı'ya borçluyuz. Büyük bir ihtimalle bu cinayeti düzenleyen bir ülkeyle ilişkimizi yeniden düzenlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika.. BM'den Kaşıkçı açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması!

Yardım etmek istedi, kaçırılıp tecavüze uğradı!

Pompeo Suudi Arabistan'da!