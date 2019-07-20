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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘ABD, Suriye’ye paralı asker yığıyor’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘ABD, Suriye’ye paralı asker yığıyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, önceki gün yaptığı açıklamada Suriye’den çekmekte olduğu askerlerin yerine paralı asker yerleştirmeye başladığını öne sürdü. Moskova’ya göre paralı askerler, ABD’nin petrol tesislerinin korunması ve silahlı grupların eğitimi için getiriliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’den çekmekte olduğu askeri birliklerin yerine paralı asker yerleştirmeye başladığını iddia etti. Buna göre, sadece haziran ayında petrol tesislerinin korunması ve ABD’nin işbirliği içinde olduğu grupların eğitimi için 540 paralı asker ülkeye geldi.

ZAHAROVA AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova önceki günkü haftalık basın toplantısında konuyu gündeme getirerek şu iddiada bulundu:

“ABD yönetimi Suriye’den ilan ettiği asker çekme planını tuhaf biçimde uyguluyor. Suriye’den çıkan normal askerlerin yerine paralı asker, lejyoner yerleştiriyor. Arazide gerçekleştirdiğimiz gözlemlere göre Amerikan tarafı şu ana kadar Suriye’ye 4 bin kadar paralı asker yerleştirdi. Paralı asker yerleştirme planı özellikle haziran ayında hızlandı. Bir ayda Suriye topraklarına Amerikan komutasında olan 540 paralı asker getirildi. Bunların arasında üst düzey subay rütbeli 70 eğitmen var. Bu paralı askerlerin ana görevi Esad karşıtı silahlı muhalifleri desteklemek ve petrol tesislerinde kontrolü sağlamak. Rusya olarak bu gelişmeye göz yumabilirdik. Ancak bu lejyonerlerin tamamen ABD Savunma Bakanlığı’nın emrinde olması işin rengini değiştiriyor. Bu grupların Suriye topraklarında yasadışı bulunduklarını önemle vurgulamak isteriz” dedi.

‘ABD, Suriye’ye paralı asker yığıyor’

BLACKWATER MI

Zaharova’ya göre lejyonerler 12-16 kişilik gruplar halinde getiriliyor. Paralı askerlerin petrol tesislerini koruması ve aralarında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin de bulunduğu grupları eğitmesi öngörülüyor. Rus Sözcü, lejyonerlerin kimler olduğuna açıklık getirmedi. Ancak eski ABD’li komando Eric Prince’nin Blackwater isimli grubu Irak ve Afganistan’da taşeron asker olarak görev almıştı. İnsan hakları ihlalleri ve savaş suçu işlemekle suçlanan Blackwater daha sonra adını XE olarak değiştirmişti. ABD Başkanı Trump, Suriye’den asker çekmeye hazırlandıklarını açıkladığı dönemde ABD basınında Eric Prince’in savaşın profesyonel paralı askerlere bırakılması için lobi yaptığına dair iddialar yer almıştı.  

BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Trump, 2018 yılının Aralık ayında Suriye’deki askerlerini çekme kararı açıklamış, ancak tepkiler üzerine geri adım atarak sadece sayının azaltılmasına karar vermişti. Trump, daha önce defalarca ABD’nin niye Ortadoğu’daki savaşlara trilyonlarca dolar harcadığını sorgulamıştı. 

SURİYE ÜÇLÜSÜ ASTANA’DA TOPLANIYOR

ASTANA üçlüsü Rusya, Türkiye ve İran 1-2 Ağustos tarihlerinde Suriye’yi görüşmek için toplanıyor. Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleşecek danışma toplantısının ana gündeminin İdlib bölgesindeki durum ve Fırat’ın doğusu olacağı açıklandı.

Toplantıyla ilgili Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “Astana üçlüsünün 13’üncü Suriye toplantısı 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Görüşmelere Rusya, Türkiye, İran, Şam yönetimi, muhalif gruplar ve BM Suriye Özel Temsilcisi katılacak, Irak, Ürdün ve Lübnan ise gözlemci olarak yer alacak. Gündemin ana maddelerini Suriye’nin İdlib çatışmasızlık bölgesi ve ülkenin güneydoğu kesimleri (Fırat’ın doğusu) olacak. Önemli üçüncü gündem maddesi ise Suriye Anayasa Komisyonu’nun şekillenmesi olacak.”

Rusya, Anayasa Komisyonu hakkında ciddi yol alınmasını ve nihai 150 üyelik listenin şekillenmesine beklediklerini açıklamıştı. Muhalifler ve rejimin 50’şer grupluk listeleri belli olmuş, ancak toplumun farklı kesimlerini temsil edecek geri kalan 50 kişilik kotada anlaşma sağlanamamıştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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