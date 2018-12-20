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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD, Suriye'den çekiliyor

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD, Suriye'den çekiliyor

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon düzenlemeye hazırlandığı bir dönemde dün ABD’den sürpriz bir hamle geldi. ABD Başkanı Trump’ın, “Suriye’de DEAŞ’ı yendik, orada tek bulunma gerekçemdi” tweet’inin ardından Beyaz Saray, Suriye’den asker çekmeye başladıklarını duyurdu. ABD’li kaynaklar Trump’ın çekilme kararını 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinin ardından aldığını belirtti.

Dünya, ABD’nin Suriye’den asker çekme aşamasına geldiğini dün sabah saatlerinde Amerikan Wall Street Journal, Washington Post gazeteleri ve İngiliz Reuters ajansına düşen haberlerden öğrendi. Trump’ın geçen nisanda yaptığı çekilme açıklamasının ardından askerlerin ABD liderini bir süre daha Suriye’de kalmaya ikna etmiş olduğu hafızalarda olduğundan önce herkes haberlere temkinli yaklaştı. Bu sırada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ilk açıklama, “Şu anda bölgedeki ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde geldi. Ancak tam o dakikalarda Başkan Trump Twitter mesajıyla haberleri teyit etti. Trump, “Suriye’de DEAŞ’ı yendik, başkanlığım süresince orada tek bulunma gerekçem buydu” yazdı.
Trump’ın Twitter mesajının ardından çekilme haberlerinin kapsamlı teyidi ise Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’tan geldi. DEAŞ ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğine vurgu yapan Sanders şunları söyledi: “Beş yıl önce, IŞİD, Ortadoğu’da çok güçlü ve tehlikeli bir güçtü. Şimdi ise ABD, bu bölgesel halifeliği yendi. Suriye’de IŞİD’e karşı kazanılan bu zaferler, Uluslararası Koalisyon’un ve yürüttüğü kampanyanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu kampanyanın bir sonraki aşamasına geçiş için ABD birliklerinin eve dönüşünü başlattık. ABD ve müttefikleri gerektiğinde ABD’nin çıkarlarını korumak için her seviyede yeniden harekete geçmeye hazırdır. Radikal İslamcı teröristlerin toprak ele geçirmesi, fonlanması, desteklenmesi ve herhangi bir şekilde sınırlarımıza sızmasına karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’ın çıkışı üzerine Pentagon yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Pentagon’un baş sözcüsü Dana White’ın bu kez Beyaz Saray Sözcüsü Sanders’ın açıklamasına yakın ifadeler kullanması dikkat çekti. White, “Koalisyon DEAŞ’ı elinde tuttuğu alanı temizledi ancak DEAŞ ile mücadele kampanyası bitmedi. Bu kampanyanın bir sonraki aşamasına geçiş için ABD birliklerinin eve dönüşünü başlattık” dedi. White, ABD’nin DEAŞ’ın aktif olduğu her yerde ortakları ve müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ÇEKİLME 60-100 GÜNDE

Edinilen bilgilere göre çarşamba günü erken saatlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye’deki stabilizasyon çalışmalarında görev alan tüm personeline 24 saat içinde ülkeyi terk etmeleri yönünde talimat verildi. Askerlerin çekilmesinin ise 60 ila 100 gün içinde tamamlanması planlanıyor. ABD bugüne kadar Suriye’deki varlığını yaklaşık “2 bin asker” olarak açıkladı. Amerikan güçleri cephede Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile savaşmak yerine SDG’nin lojistiğini, eğitimini ve koordinasyonunu sağlıyordu. Amerikan güçlerinin Suriye’den tamamen çekilmesinin DEAŞ’a karşı genişletilmiş kara operasyonunun sona ermesi anlamına geleceği yorumları yapılıyor. Amerikalı kaynaklar Suriye’deki ortakları SDG’nin Amerikan askeri varlığını hemen çekme planları konusunda bilgilendirilmeye başladığını söylese de YPG kaynakları yaptıkları ilk açıklamalarda henüz “tam çekilmenin” kendilerine teyit edilmediğini bildirdiler.

KARAR ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME SONRASI

Washington’daki diplomatik ve askeri kaynaklar Başkan Donald Trump’ın Suriye’den tamamen çekilme kararını geçen hafta 14 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından aldığını söylüyor. Hatta Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, bunu bir adım ileri götürerek “Takiben yaşanan her şey, o görüşmede varılan anlaşmanın uygulamaya konmasıdır” ifadesini kullandı. Türk tarafı ise Erdoğan’ın Trump’tan “Suriye’de tam çekilme” talep edip etmediğine ilişkin sorular karşısında sessiz. Hürriyet’e konuşan Türk kaynaklar, Erdoğan ile Trump’ın bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin yorum yapmak yerine şunları söyledi: “Biz Suriye’den çekilme kararını sürpriz olarak görmedik. Sürpriz olarak görülmesine şaşırdık. Zaten Amerikan Başkanı pek çok kez DEAŞ varlığı sona erdiğinde Suriye’deki Amerikan varlığının da sona ereceğini dile getirdi. Bunun hayata geçmesini zaten bekliyorduk.”

SON ANA KADAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Pentagon yetkililerinin, Trump’ı kararından caydırmaya çalıştığı belirtildi. Birkaç gündür süren bir dizi toplantı ve konferansta, Savunma Bakanı Jim Mattis ve üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Amerikan askerlerinin Suriye’den “tamamen” çekilmesinin bölgedeki dengeleri Rusya ve İran lehine değiştireceğini vurguladı. Pentagon yetkilileri, Washington’ın terör örgütü PKK bağlantılı YPG güçlerine yönelik desteğini bırakmasının, Afganistan, Yemen ve Somali gibi ülkelerdeki yerel savaşçıların ABD’ye güvenini sarsacağını savundu. New York Times gazetesi, üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, tüm bu ikna çabalarına rağmen Trump’ın “30 gün içinde çekilme” talimatı verdiğini yazdı.

RUSYA: ABD'YE PEK İNANMIYORUZ AMA

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Vladimir Cabarov: Bilindiği üzere ABD Başkanı Trump ikide bir görüş değiştirebilen bir lider. Toptan çekilme kararı bir süre sonra kısmen asker bırakma düzeltmesiyle karşımıza çıkabilir. Ancak ABD gerçekten Suriye’den tamamen çekilirse, bu adım siyasi çözüm sürecine büyük katkı sağlar. Amerika’nın ardından Suriye’deki ortakları da çekileceği için barış süreci hızlanmış olur”

İSRAİL: İNCELEYECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını irdeleyeceklerini açıkladı. Washington’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme niyetine ilişkin son iki gündür ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştüklerini belirten Netanyahu, “Takvim, nasıl yapılacağı ve elbette bizim için muhtemel sonuçları üzerinde çalışacağız. Her halükârda İsrail’in güvenliğini sağlayacağız ve bu bölgeden kendimizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.
m İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Elwood, ABD Başkanı Trump’ın “DEAŞ’ı yendik” tweet’ine yanıt verdiği mesajında, “Kesinlikle katılmıyorum. Başka tür aşırılık formlarına dönüştü ve tehdit hâlâ canlı” dedi.

SURİYELİ KÜRTLER: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ

ŞANLIURFA’da bir araya gelen ‘Bağımsız Kürt Rabıtası’ olarak da adlandırılan Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği, üyeleri ve temsilcileri Türkiye’nin yapacağı olası operasyonu destekleyeceklerini bildirdi. Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği sözcüsü Abdülaziz Temo, çalıştaya ilişkin şunları söyledi:
“Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği olarak YPG’yi terör örgütü olarak kabul ettik. Onlar Suriye’deki Kürt ulusuna hizmet etmiyor ve Kürtlerin temsilcileri olamazlar. Kim o bölgeden YPG’yi ve PKK’yı çıkarmaya yönelik müdahalede bulunursa, onu destekleriz. Suriye Kürtleri olarak Suriye’nin bir parçasıyız. Bizim asıl düşmanımız Suriye rejimidir. YPG diyor ki, ‘Asıl düşmanımız Türkiye’dir’. Hayır bu böyle değil. Suriye bizim vatanımız ve Suriye’nin parçalanmasını istemiyoruz, bunun dışında YPG ile ittifak kuran herkesin karşısındayız, YPG’nin karşısında olan herkesin yanındayız. Suriye Kürtleri olarak elimize silah alıp başka ülkeler için savaşmak istemiyoruz.” (Selçuk ŞAMİLOĞLU)

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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