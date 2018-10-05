‘ABD, Suriye’de Tahran ve Şam’a karşı pozisyon alıyor’
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye politikasını eleştirdi: Suriye ve İran’a karşı askeri mevcudiyet oluşturmaya çabalıyorlar.
TRT World Forum’un ikinci gününde, “Bölgesel Aktörler ve Ortadoğu’da Değişen Güvenlik Denklemi” başlıkla oturuma konuşmacı olarak katılan Kalın, ABD yönetiminin Suriye politikasını eleştirdi.
Kalın şöyle konuştu: “ABD bir aşamada dedi ki, ‘Suriye’deki amacımız DEAŞ ile mücadele’. DEAŞ ortadan kaldırıldıktan sonra başka bir sebep üretmeleri gerekti kalmak için. Suriye’deki Amerikan askeri mevcudiyeti DEAŞ ile alakalı olmamaya başladı. Çünkü DEAŞ büyük ölçüde yenilgiye uğratılmıştı demişlerdi. ABD, PYD’yi desteklemeye başladı. Bu da bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eder hale geldi. Şimdi ‘DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratıldığından emin olunması gerekir’ diyorlar. Tamam ama biliyoruz ki asıl amaç derinde, bu değil. İran ve Suriye’ye karşı askeri bir mevcudiyet oluşturmaya çalışıyorlar.”
Aynı oturumda konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye’nin İdlib konusunda varılan mutabakata katkısını övdü.
BU FIRSAT KAÇMAMALI
Mistura şunları söyledi: “Bu fırsatın kaçırılmaması gerekiyor. Kaçırırsak o zaman askeri çözüme geri dönüş olur. Belki sahada askeri zafer olabilir. Çözüm olmazsa, mültecilerin geri dönüşü mümkün olmaz. Bölünmüş bir ülke olur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle