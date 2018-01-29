ABD, Soçi'ye gözlemci olarak katılmayacak

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, ABD temsilcilerinin Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacaklarını duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye görüşmelerinin Soçi yerine Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yapılması gerektiği vurgulandı. Büyükelçilik Basın Sekreteri Mariya Olson, "Birleşik Devletler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi'ne gözlemci olarak katılmayacak. Suriye müzakere komitesinin Soçi'deki kongresine katılmayacak. ABD'nin kongre kararına saygı duyduğunu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.